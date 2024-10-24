السوبر المصري.. إنجاز «جوزيه» يغازل «كولر»

يتطلع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي؛ لتحقيق رقم قياسي وقيادة الأهلي للفوز على الزمالك، وتحقيق لقب السوبر المصري للمرة الرابعة في مشواره مع المارد الأحمر.

وقاد «كولر» الأهلي للتتويج بلقب السوبر 3 مرات من قبل، حيث حقق اللقب عام 2021 بعد أيام قليلة من التعاقد معه، بالفوز على الزمالك بهدفي برونو سافيو وكريم فؤاد، ثم حقق لقب السوبر الثاني بالفوز على بيراميدز في الإمارات أيضا بهدف التونسي علي معلول من ضربة جزاء، ثم قاد الأهلي للتتويج باللقب الثالث على التوالي في 2023 بعد الفوز بالسوبر بنظامه الجديد الذي اقيم في الإمارات بمشاركة 4 أندية.

وسيكون “كولر” أمام فرصة تاريخية لإعادة رقم الساحر البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأهلي في حال التتويج بلقب السوبر المصري على حساب الغريم التقليدي الزمالك اليوم الخميس.

ويمتلك “جوزية” الرقم القياسي في التتويج بلقب كأس السوبر المصري 4 مرات على التوالي بعدما حقق اللقب مع الأهلي أعوام 2005 على حساب إنبي و2006 بالفوز على إنبي أيضا، ثم اللقب الثالث في 2007 بالفوز على الإسماعيلي بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل فريق، وجاء التتويج الرابع على التوالي بالفوز على الزمالك بهدفي أحمد حسن ومعتز أينو.

ومنذ تولي المدير الفني السويسري تدريب الأهلي في سبتمبر 2022، تمكن “كولر” من قيادة الفريق للتتويج بـ9 ألقاب هي ثلاث بطولات لكأس السوبر المصري، ومرتين دوري أبطال أفريقيا، ولقبين لكأس مصر والدوري المصري مرتين.

واقتنص المدرب السويسري لقبين للمارد الأحمر بشكل مباشر على حساب الغريم التقليدي الزمالك، بالتتويج بلقب السوبر المصري 2021 في أول مباراة قمة بعد تولي المهمة الفنية للفريق باللقاء الذي أقيم على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات، ثم التتويج بكأس مصر 2024، الذي أقيم بملعب الأول بارك في المملكة العربية السعودية.

ورغم خسارة أخر مواجهتين قمة أمام الزمالك في الدوري والسوبر الأفريقي إلا أن مارسيل كولر يعتبر مواجهة القمة "وش السعد" عليه بعدما حقق أول لقب له مع الأهلي بالفوز بالسوبر المصري على حساب الزمالك ثم الفوز فى مباراتين بمسابقة الدوري في الموسم الأول له مع المارد الأحمر وبعدها الفوز في نهائي كأس مصر على الفريق الأبيض بهدفين دون رد.