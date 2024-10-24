الجيش اللبناني يعلن استشهاد ثلاثة من عناصره بينهم ضابط في ضربة إسرائيلية جنوبي لبنان

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الخميس، استشهاد ثلاثة من عناصره بينهم ضابط في ضربة إسرائيلية جنوبي لبنان. وأوضح، أنه خلال تنفيذ عملية إخلاء جرحى، شن الجيش الإسرائيلي ضربة، ما أدى إلى سقوط 3 شهداء بينهم ضابط.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، أعلن حزب الله اللبناني، أن مقاتليه استهدفوا تحركا ‏لقوات العدو الإسرائيلي في محيط بلدة عيترون بقذائف المدفعية.

وأضاف، إنه تم قصف شركة ‏"تاع" للصناعات العسكرية في ضواحي تل أبيب بصواريخ نوعية وأصابت أهدافها بدقة.

ومساء أمس الأربعاء، دوت صفارات الإنذار في "إدميت" و"يعرا" بالجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيّرة.

وقال إعلام لبناني، أن هناك نحو 17 غارة إسرائيلية هي الأعنف منذ بدء العدوان استهدفت مناطق متفرقة في الضاحية الجنوبية، ودمر بعضها 6 مباني في منطقة الليلكي.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، بارتفاع عدد الشهداء منذ بدء العدوان إلى (2574) والجرحى إلى (12001)، وأن حصيلة يوم أمس (28) شهيدًا و(139) جريحًا.