فصائل عراقية تعلن استهداف موقعا حيويا في الجولان بالطائرات المسيرة

أعلنت فصائل عراقية، اليوم الخميس، استهداف موقعا حيويا إسرائيليا في الجولان بالطائرات المسيرة.

وأمس الأربعاء، أعلنت فصائل عراقية من خلال بيان لها، أنهم هاجموا بالطائرات المسيرة هدفًا حيويًا إسرائيليًا في وسط الأراضي المحتلة.

وفي وقت سابق، قالت فصائل عراقية، أنها استهدفت موقعا حيويا في غور الأردن المحتل بالطيران المسير للمرة الثانية.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42،792 مواطنا، وإصابة 100،412 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.