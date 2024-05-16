نهائي دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي ينهي مرانه الأول في تونس استعدادا لمواجهة الترجي

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى مرانه الأول في تونس، والذي أقيم مساء اليوم الخميس على الملعب الفرعي لاستاد حمادي العقربي برادس، استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني، على عقد محاضرة نظرية للاعبين في بداية المران، شرح خلالها بعض الأمور الفنية الهامة، وقام بمنح اللاعبين تعليمات خاصة.

وأدى الفريق تدريبات بدنية متنوعة، بالإضافة إلى فقرات خاصة بالكرة.

كما قاد ميشيل يانكون، مدرب حراس الأهلي، مرانًا قويًّا لحراس الفريق محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي يوم السبت المقبل، على استاد حمادي العقربي الأوليمبي بمدينة رادس، في ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا.