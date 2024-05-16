رئيس الوزراء اليمني يبحث مع وزير الدولة البريطاني العلاقات الثنائية وجهود تحقيق السلام

التقى رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، في لندن اليوم الخميس، مع وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وجنوب آسيا والكومنولث اللورد طارق أحمد، حيث ناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين ووسائل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى استعراض التطورات السياسية الراهنة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

أثنى "بن مبارك" خلال اللقاء، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأنت)، على أهمية تحقيق التوازن بين العمل الإنساني والدعم التنموي، والسعي نحو إقامة شراكات اقتصادية وتعزيز المصالح المشتركة والمنافع الثنائية بين البلدين. كما أكد على ضرورة تعزيز مستوى التعاون الثنائي والاستثمار في القطاعات الاقتصادية الواعدة كوسيلة لتعزيز التنمية وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وتناول اللقاء، أولويات الحكومة اليمنية للإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية ودعم بريطانيا والمجتمع الدولي لهذه التوجهات.

كما ناقش الجانبان الجهود المبذولة لتحقيق السلام ومساعي استئناف العملية السياسية في اليمن.

من جانبه، جدد اللورد طارق، وقوف بلاده الى جانب وحدة وأمن واستقرار اليمن واستمرارها في بذل المساعي الرامية للوصول إلى تسوية سلمية للصراع في اليمن.