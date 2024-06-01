فلسطين.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة قلقيلية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية، وداهم جنود الاحتلال حيي "القرعان" و"جعيدي"، كما انتشر عدد من الآليات العسكرية للاحتلال في شوارع المدينة، دون الإبلاغ عن إصابات أو اعتقالات.

ومنذ قليل، قام الطيران الحربي الإسرائيلي بشن عدة غارات، تزامنا مع إطلاق المدفعية الإسرائيلية قذائفها على حي تل السلطان غرب مدينة رفح الفلسطينية.

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلين في مخيم البريج وسط قطاع غزة، ويواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36،284 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 82،057 آخرين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة "كفرذان" غرب مدينة جنين، وقالت مصادر محلية في البلدة أن صفارات الإنذار تدوي في مدينة جنين ومخيمها عقب اقتحام الاحتلال البلدة.

واندلعت مواجهات مسلحة عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي، كما أرسل الاحتلال تعزيزات عسكرية إلى بلدة كفرذان غرب جنين.

نشر الاحتلال قناصته فوق أسطح المباني العالية، وسط تحليق طائرات مسيرة في الأجواء، كما داهمت قوات الاحتلال عدة منازل داخل البلدة.