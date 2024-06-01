بايدن يقترح 3 مراحل لوقف إطلاق النار في غزة|حركة حماس تعلن استعدادها للتعامل بإيجابية مع مقترحات الرئيس الأمريكي.. الاتحاد الأوروبي يرحب بخطة واشنطن ويدعو إلى إنهاء الحرب

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مقترح جديد لوقف الحرب في قطاع غزة، وذلك عن طريق، وقف إطلاق دائم وشامل للنار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى، بالإضافة إلى إعادة إعمار شامل لقطاع غزة، وأوضح أن أنهاء الحرب في غزة سيكون على 3 مراحل.

المرحلة الأولى

تستمر المرحلة الأولى لمدة ستة أسابيع يشهد فيهم قطاع غزة وقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من المراكز السكنية الرئيسية في غزة، وذلك مقابل إطلاق سراح الأسرى النساء والجرحى والمسنين لدى حركة حماس، وكذلك يتم إطلاق سراح مئات الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

المرحلة الثانية

ستشهد إطلاق سراح بقية الرهائن الأحياء، بينما تنسحب قوات الجيش الإسرائيلي من غزة، ويستمر وقف إطلاق النار، ورفع المساعدات الإنسانية بمعدل 600 شاحنة يوميًا.

المرحلة الثالثة

يتم فيها البدء في تنفيذ خطة إعادة إعمار شاملة لغزة، وأوضح بايدن أن ملف إعادة الإعمار مطروح الآن على الطاولة لمناقشته.

حركة حماس تعلن استعدادها للتعامل بإيجابية مع مقترحات "بايدن"

علقت حركة "حماس" على مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنها مستعدة للتعامل بإيجابية مع أي مقترح على أساس وقف دائم للنار وانسحاب إسرائيل من غزة.

كما أكدت حركة حماس من خلال بيان لها أن الحركة تنظر بإيجابية لما تضمنه خطاب بايدن من دعوته لوقف دائم للنار.

كما أكدت أنهم مستعدون للتعامل بإيجابية مع مقترح التهدئة إذا أعلنت إسرائيل التزامها الصريح.

الاتحاد الأوروبي يرحب بمقترحات "بايدن" لوقف إطلاق النار في غزة

رحب الاتحاد الأوروبي بالمقترح الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن والذي يتضمن وقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى، وإعادة إعمار غزة.

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "أكس"، أنه يدعم بشكل كامل خطة ومقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن والتي تتضمن وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، وإعادة إعمار غزة.. وأضاف جوزيب بوريل: "الحرب يجب أن تنتهي الآن ".

إذاعة الجيش الإسرائيلي: مقترحات بايدن كانت جزءا من مناقشات مجلس الحرب

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بعد إعلان بايدن خطة تتضمن مقترحات لوقف إطلاق النار بشكل دائم، أن الخطة التي أعلن عنها بايدن كانت جزءا من مناقشات مجلس الحرب.

وأضافت أن المقترحات التي تضمنتها خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن، هي نفس الخطوط العريضة التي وافق عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وزير الخارجية البريطاني يدعو حماس إلى قبول صفقة وقف إطلاق النار

دعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون حركة حماس إلى قبول الصفقة الجديدة لوقف القتال في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين، وأضاف أن وقف القتال في غزة يمكن أن يتحول إلى سلام دائم ووضع نهاية لهذا الصراع.

جاء ذلك خلال تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" وكان نص تغريدة ديفيد كاميرون: "قلنا منذ فترة طويلة، إن وقف القتال يمكن أن يتحول إلى سلام دائم، إذا كنا جميعًا على استعداد لاتخاذ الخطوات الصحيحة، دعونا نغتنم هذه اللحظة ونضع نهاية لهذا الصراع".

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الفلسطينيين المدنيين في جميع أنحاء قطاع غزة، ويواصل شن غارات مكثفة على رفح الفلسطينية، بالإضافة إلى القصف المتواصل من مدفعيته على منازل المواطنين الفلسطينيين في جميع أرجاء القطاع، كما ينفذ كل يوم حملة مداهمات واقتحامات واسعة لمدن وقرى فلسطينية ويعتقل مواطنين من داخل منازلهم بعد تفتيش المنازل والعبث بمحتوياتها، وتزايدت أعداد الشهداء والجرحى الفلسطينيين والتي معظمها من نساء وأطفال وشيوخ، كما أعلنت الطواقم الطبية في غزة اليوم، أنها انتشلت أكثر من 70 شهيدًا، بينهم 20 طفلًا، وتواصل البحث عن عشرات المفقودين بين ركام المنازل المستهدفة وذلك عقب انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مخيم جباليا شمال القطاع.