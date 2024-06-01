طائرات الاحتلال تشن غارات عنيفة على حي تل السلطان غرب رفح الفلسطينية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن الطيران الحربي الإسرائيلي قام بشن عدة غارات، تزامنا مع إطلاق المدفعية الإسرائيلية قذائفها على حي تل السلطان غرب مدينة رفح الفلسطينية.

ومنذ قليل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة "كفرذان" غرب مدينة جنين، وقالت مصادر محلية في البلدة أن صفارات الإنذار تدوي في مدينة جنين ومخيمها عقب اقتحام الاحتلال البلدة.

واندلعت مواجهات مسلحة عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي، كما أرسل الاحتلال تعزيزات عسكرية إلى بلدة كفرذان غرب جنين.

نشر الاحتلال قناصته فوق أسطح المباني العالية، وسط تحليق طائرات مسيرة في الأجواء، كما داهمت قوات الاحتلال عدة منازل داخل البلدة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم مزودة بعدد من الآليات العسكرية، كما انتشرت قناصة الاحتلال فوق أسطح المنازل.