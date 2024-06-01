تعرف على جوائز مهرجان نوادي المسرح لعام 2024

أعلن المخرج هشام عطوة، رئيس لجنة التحكيم، نتيجة العروض الفائزة بمهرجان نوادي المسرح لهذا العام، والذي شارك به 24 عرضًا مسرحيًا من مختلف أقاليم مصر.

حصل عرض "طقوس الإشارات والتحولات"، نادي مسرح السلام على المركز الأول، بينما جاء المركز الثاني: "303"، نادي مسرح بورسعيد، المركز الثالث: "سوء تفاهم"، نادي مسرح المنوفية.

وحصل عرض "303"، محمد عادل، نادي مسرح بورسعيد على أفضل نص في المركز الأول بينما المركز الثاني كان من نصيب "كلمات بلا معنى"، محمد حلمي، نادي مسرح دمياط، المركز الثالث: "الخروج عن النص"، أحمد نبيل، نادي مسرح الزقازيق.

وحصل الفنان إسلام جمال، على أفضل ديكور في المركز الأول عن عرض "كلمات بلا معنى"، نادي مسرح دمياط، وفي المركز الثاني عبد الله خالد، عن عرض "طقوس الإشارات والتحولات"، نادي مسرح السلام، وفي المركز الثالث: السيد حسين، عن عرض "سوء تفاهم"، نادي مسرح المنوفية.

ونال عبد الله خالد، المركز الأول عن جائزة أفضل ملابس عن عرض "طقوس الإشارات والتحولات"، نادي مسرح السلام، وفي المركز الثاني رحمة دسوقي، "موسم الحرب والغناء" نادي مسرح بورسعيد.

ونال شادي عزت، المركز الأول عن جائزة أفضل إضاءة عن عرض "303"، نادي مسرح بورسعيد، وفي المركز الثاني عبد العزيز بدري، عن عرض "طقوس الإشارات والتحولات"، نادي مسرح السلام، وفي المركز الثالث عن عرض محمود رشاد، عز عرض "سوء تفاهم" نادي مسرح المنوفية.

وحصل على المركز الأول عن جائزة أفضل الحان فؤاد هارون، عن عرض"طقوس الإشارات والتحولات"، نادي مسرح السلام.

وفي المركز الثاني مي سامي، عن عرض"الجريمة والعقاب"، نادي مسرح الإسماعيلية، وفي المركز الثالث إبراهيم هيكل، عن عرض "303"، نادي مسرح بورسعيد.

وحصل على أفضل ممثل في المركز الأول عبدالله خالد، عن عرض"طقوس الإشارات والتحولات"، نادي مسرح السلام، المركز الثاني محمد رزق عن عرض"موسم الحرب والغناء" نادي مسرح بورسعيد، وفي المركز الثالث عمر حسين، عن عرض "طقوس الإشارات والتحولات"، نادي مسرح السلام.

بينما جاءت سلمى مؤمن كأفضل ممثلة في المركز الأول "سوء تفاهم" نادي مسرح المنوفية، وفي المركز الثاني دنيا حجاب، عن عرض "طقوس الإشارات والتحولات"، نادي السلام، المركز الثالث: مناصفة بين سارة صديق عن عرض "هالوفوبيا" نادي مسرح الجيزة، جيسيكا هاني عن عرض "الأيام المخمورة"، نادي مسرح القباري.

ونال جائزة أفضل مخرج في المركز الأول: أحمد زكي، عن عرض"طقوس الإشارات والتحولات"، نادي مسرح السلام، وفي المركز الثاني بيشوي عماد، عن عرض "303"، نادي مسرح بورسعيد، وفي المركز الثالث: ساندرا سامح، عن عرض"سوء تفاهم"، نادي مسرح المنوفية.

ومنحت اللجنة شهادات تميز لكل من: نورين النحلاوي عن عرض "عائلة توت" لفرقة مصطفى كامل بالإسكندرية، أحمد أمين "تصميم إضاءة" عن عرض "كلمات بلا معنى"، نادي مسرح دمياط، حسام طارق "تصميم ديكور" عن عرض "موسم الحرب والغناء" نادي مسرح بورسعيد، مريم عبد المنعم عن عرض "303" نادي مسرح بورسعيد، رنا خالد عن عرض "الخروج عن النص" نادي مسرح الزقازيق.

كما تم منح فرقة الجيزة شهادة تقدير لأفضل أداء جماعي عن عرض "هالوفوبيا".

وشهد الحفل الختامي تكريم اسم الكاتب الراحل د. علاء عبد العزيز وتسلمت التكريم قرينته د. رشا خيري.

وكرم المهرجان أعضاء لجنة التحكيم المكونة من المخرج هشام عطوة رئيس اللجنة، والدكتور محمد سمير الخطيب، والدكتور حمدي عطية والمخرج سامح مجاهد، والموسيقار أحمد حمدي رؤوف، والمخرج محمد الطايع مقرر اللجنة.

بالإضافة إلى تكريم أعضاء لجنة الندوات النقدية المكونة من النقاد: د. داليا همام، د. أحمد عادل، يس الضوي، مجدي الحمزاوي، صلاح فرغلي، فادي نشأت، محمد عبد الوارث، ضحى الورداني، والمخرجين محمد صابر، ومحمد العدل.

إلى جانب تكريم مدربي الورش الفنية التي صاحبت فعاليات المهرجان وهم: د.صبحي السيد، الناقدة د. لمياء أنور، الكاتب سامح عثمان، الناقد محمود حامد، والمخرج ناصر عبد المنعم.

كما كرم المهرجان الشاعر والكاتب الصحفي يسري حسان رئيس تحرير نشرة المهرجان، وتم تسليم شهادات تقدير لمتدربي المرحلة الأولى من ورشة شباب المخرجين.

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