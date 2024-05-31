"غسلت عاري".. القبض على قاتل ابنته بمنشأة عبدالله في الفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم من إلقاء القبض على المتهم بقتل ابنته داخل منزلهم بمنطقة منشأة عبدالله بدائرة مركز الفيوم بمحافظة الفيوم، وقررت النيابة حبس الأب أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

البداية عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم العقيد محمود أبو بكر بوقوع جريمة قتل ووجود جثة لفتاة في العقد الثاني من عمرها على رقبتها آثار خنق بحبل بغرفتها داخل منزل بمنشأة عبدالله بدائرة المركز، وعليه كلف فريق بحث وانتقال وحدة مباحث مركز شرطة الفيوم لمحل الواقعة ومعرفة ظروفها وملابستها.

وبعد الانتقال لمحل الواقعة تبين من التحريات والبحث التي قادها الرائد أحمد فريتم رئيس مباحث مركز شرطة الفيوم وبإشراف اللواء حسام انور مدير مباحث المديرية، والعميد معتز اللواج مفتش مباحث المركز، أن المتهم هو والد الفتاة ويدعى" محمود ا. م. ص" 46 عاما ويعمل عامل خدمات بمديرية التربية والتعليم بالفيوم.

حيث قرر التخلص من ابنته والتي تدعى "نورا" ذات العشرين ربيعا من عمرها، وذلك لسوء سلوكها وملاحقته بالمعايرة لزواجها عرفيا من شاب مسجل خطر تاجر مخدرات، وإنجابها منه طفلين ويقضي عقوبة السجن بتهمة المخدرات، ومن ثم لم تكتفي بفعلتها وإستمرارها على سلوكها السيئ بعد دخول زوجها السجن، الأمر الذي أثار خفيظة الاب وثائراً لسمعة أسرته، فقام بالتخلص منها أثناء نومها بغرفتها خنقا بحبل قائلا "غسلت عاري".

وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الفيوم العام، لحين صدور قرار الطب الشرعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق.