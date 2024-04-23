رئيس مياه القناة يناقش الاستعدادات لموسم فصل الصيف

أكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إن الأجهزة التنفيذية بمحافظات القناة تقدم جهودا كبيرة من أجل تحسين جودة الخدمات التى تقدمها الشركة لعملائها بإقليم القناة موجها الشكر للسادة محافظى الاقليم على دعمهم المستمر لشركة محافظات القناة والذى يظهر جليا على انجاز العديد من المشروعات القومية التى تتم بمحافظات الاسماعيلية والسويس وبورسعيد، جاء ذلك خلال رئاسته للاجتماع الدوري لمجلس إدارة الشركة، وبحضور سكرتيرى عموم محافظات القناة وأعضاء مجلس الإدارة.

وأشار رئيس مياه القناة إلى حرص الشركة على استمرار خطتها على جميع المحاور، والتى تستهدف تقديم خدمة متميزة في مجالي مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى محافظات القناة.

وتم خلال الاجتماع تقديم بيان إحصائى بإجمالي عدد العينات، التى يتم أخذها من المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة "الإسماعيلية، السويس، بورسعيد" للقيام بجميع المهام والتحاليل المطلوبة "الكيميائية والميكروبيولوجية" بصفة يومية للمياه على مدى الـ24 ساعة للتأكد من صلاحيتها والتي أثبتت جودتها وصلاحيتها، كما تم عرض نتائج تحاليل العينات من طرود محطات مياه الشرب بمحافظات القناة الثلاثة فى شهر مارس2024 ، والتأكد من مطابقتها للمعايير القياسية طبقا للقانون 458 لسنة 2017 لضمان تقديم خدمة متميزة في مجال مياه الشرب حفاظا على الصحة العامة للمواطنين .

وتابع: فى اطار الاستعداد لموسم الصيف تتم متابعة اجراءات التشغيل القياسية المثلى لمحطات مياةالشرب والصرف الصحى، ومراجعة تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للمحطات والمحابس والشبكات، بالإضافة لتطهير خطوط وشبكات الصرف الصحى لمواجهة أى مشكلات تتعلق بزيادة استهلاك المياه ، والالتزام بتطبيق تعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية ، وتكثيف حملات إزالة الوصلات الخلسة على مستوى محافظات القناة لضمان وصول خدمة مياه الشرب لجميع المواطنين المستحقين للخدمة، وتقليل الفاقد.

كما تم مناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ومشروعات الإحلال والتجديد لعدد من محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بالشركة، مؤكدا أن هناك خطة زمنية لرفع كفاءة العديد من المحطات على مستوى محافظات القناة بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومنها أعمال الإحلال والتجديد لمحطات الصرف الصحى ومياه الشرب ومنها محطة مياه عين غصين ، محطة مياه الكيلو 11 ، محطة رفع صرف صحى كابسى ، محطة رفع صرف صحى 24 أكتوبر ، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى محافظات القناة .