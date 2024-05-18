دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي يجري تغييرا اضطراريا بخروج معلول ونزول كريم فؤاد أمام الترجي

أجرى الأهلي تغييرًا اضطراريًا بخروج علي معلول ونزول كريم فؤاد أمام الترجي التونسي في الدقيقة 8 من عمر المباراة التي تجمعهما مساء السبت على استاد حمادي العقربي برادس ‏في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الأهلي الذي ‏يخوض مباراة الترجي المقرر لها العاشرة مساء اليوم على استاد حمادي العقربي برادس ‏في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.‏

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كما يأتي:‏

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني. ‏

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق ‏وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو. ‏

خط الهجوم: وسام أبو علي.

مقاعد البدلاء.. خرج عن تشكيل الأهلي:

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد الشناوي ومحمود متولي وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ‏ورضا سليم وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأنتوني موديست وكريم فؤاد.

أعلن البرتغالي ميجيل كاردوزو المدير الفني لفريق الترجي التونسي عن تشكيل فريق شيخ الأندية التونسية لمواجهة الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وانطلقت مواجهة الأهلي والترجي التونسي في الثامنة مساء اليوم السبت بتوقيت تونس، العاشرة بتوقيت القاهرة، في ذهاب نهائي دوري الأبطال.

تشكيل الترجي التونسي:

حراسة المرمى: أمان الله مميش.

خط الدفاع: بن حمودة - ياسين مرياح - محمد الأمين توجاي - محمد بن على.

خط الوسط: غيلان الشعلالي، روجي اهولو، يان ساس.

خط الهجوم: حسام الدين غشة - رودريجو رودريجيز- حسام تقا.

ومن المقرر أن يحتضن ملعب استاد القاهرة مباراة الإياب بين الأهلي والترجي السبت القادم الموافق 25 من مايو الجاري، للتعرف على البطل الجديد للقارة الإفريقية.