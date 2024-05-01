نائب محافظ الإسماعيلية يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة" بقرى القنطرة شرق

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجًا بمركز ومدينة القنطرة شرق والبالغ عددها ٤ قرى رئيسية و٣٧ تابعا.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عبد الواحد ممثل مجلس الوزراء لمشروعات "حياة كريمة"، ممثلي الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق ورؤساء قرى مبادرة "حياة كريمة"، ممثلي الجهاز التنفيذي لفرع الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، دار الهندسة، مديري عموم المديريات الخدمية بالإسماعيلية، ممثلي مرافق الإسعاف، الكهرباء، الغاز، البريد، والجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع ناقش "عصام" نسب التنفيذ والتسليم لمشروعات "حياة كريمة" بقرى السلام والأبطال وجلبانة والتقدم، والتي وصلت لنسب تنفيذ ١٠٠٪ من نقاط الإسعاف والمجمعات الزراعية والمجمعات الحكومية ومراكز الشباب وقطاع المدارس وشبكات المياه وغرف المحولات للمحطات، بالإضافة إلى شبكات الانحدار ومباني مديرية التضامن الاجتماعي من مركز تأهيل اجتماعي بالقنطرة شرق القديمة ومراكز تنمية الأسرة والطفولة بقرى الأبطال والتقدم وجلبانة ونسب التنفيذ والتشغيل وتقديم الخدمة لأهالي قرى المبادرة.

وفيما يتعلق بالكباري، تم الانتهاء منها بنسبة تنفيذ بلغت ١٠٠٪ كما تم الانتهاء من مشروعات الطرق والبالغ عددها ٢٠ منها ١٠ طرق أسفلتية و٩ طرق مثبتة وطريق واحد تسويات، حيث تم الانتهاء منها بنسبة ١٠٠٪.

أيضًا تم مناقشة آخر تطورات الموقف التنفيذي للمواقف والأسواق بقرى المبادرة، حيث تم الانتهاء من كافة المواقف ويتم تقديم الخدمة بشكل منتظم.

كما تم مناقشة توصيل الغاز الطبيعي والاتصالات للمنازل بقرى المبادرة بنسبة تنفيذ ١٠٠٪ ويتم تقديم الخدمات بشكل يومي ومنتظم.