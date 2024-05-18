"بسبب كلب" .. تشريح جثة طفلة لقيت مصرعها بمشاجرة في السيدة زينب

فتحت نيابة السيدة زينب الجزئية تحقيقات موسعة في واقعة مقتل طفلة وإصابة آخر في مشاجرة، بالاعيرة النارية.

جاء في تحقيقات النيابة الأولية أن الواقعة نشبت بسبب خلافات الجيرة، بعد نشوب مشادة كلامية بين عامل وزجته ونجلهم، وصاحب ورشة وعامل لديه بسبب ربطة كلب، وتطورت المشادة الي مشاجرة بالأسلحة النارية، وأطلق أحد طرفي المشاجرة النيران بشكل عشوائى أدى إلي مقتل طفله في الحال، وإصابة شاب آخر تصادف مرره اثناء الواقعة.

وأمرت النيابة بدفن جثة الطفلة المجني عليها، عقب الانتهاء من اجراء الصفة التشريحيه وبيان سبب الوفاة، والتحفظ علي البندقية المستخدمة في الواقعة، ومضاهاته بالاصابات والطاقات التي عثر عليها، كما أمرت النيابة بعرض المتهمين علي الطب الشرعي لبيان تعاطيهم للمخدرات.

وصرحت النيابة بدفن جثة الطفلة، وتسليمها لذويها، والإستعلام عن حالة الشاب المصاب، تمهيدًا لسؤاله.

كما أمرت باستكمال تحريات المباحث والتحفظ علي كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، واستدعاء شهود العيان، وطلبت الصحيفة الجنائية للمتهمين، وباشرت معهم التحقيق.



بدأت الواقعة بتلقى قسم شرطة السيدة زينب بلاغا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود أطلاق نار بأحد شوارع المنطقة ومقتل طفلة وأصابة شاب ، وعلى الفور انتقلت اجهزة الأمن وتبين نشوب مشاجرة بين طرف أول عامل وزوجته وأبنه ، وطرف ثانى مكون من صاحب ورشة وعامل لديه بسبب قيام الطرف الاول بربط كلب أمام ورشة الطرف الثانى وأعتراض صاحب الورشة على ذلك فنشبت مشاجرة بينهما قام على أثرها الطرف الأول بأحضار بندقية وكذلك ماسورة حديدية وتشاجروا مع صاحب الورشة فقام العامل من الطرف الأول بأطلاق النار من البندقية فقتل الطفلة عبير عادل أمام وشهرتها "غزل" واصاب شاب أخر تصادف مرورة من مكان الواقعة ، وتم ضبط الطرفين وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

