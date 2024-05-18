بعد التعافي من الإصابات.. المحترفون يظهرون مجددًا أمام شباك الخصوم

عاد المحترفون المصريون إلى الظهور مجددًا في مختلف الملاعب حول العالم، بعد العودة والتعافي من الإصابات التي لحقت بأكثر من نجم في الفترة الأخيرة، وكذلك ظهر البعض منهم بشكل مميز بعد عودته للتهديف في جميع المسابقات المحلية.

وترصد «البوابة نيوز» في السطور التالية، أبرز مراسم عودة نجوم الفراعنة للتهديف وتعافيهم من الإصابات.

1- حمدي فتحي

توج النجم المصري حمدي فتحي رفقة فريقه الوكرة، ببطولة كأس قطر، بعد الفوز على الريان في المباراة النهائية من المسابقة بهدف للا شيء.

تواجد حمدي فتحي في التشكيل الأساسي لفريقه أمام الريان عقب تعافيه من الإصابة ليعود أساسيًا لتشكيل الوكرة، في مواجهة أهدت نجم المنتخب الوطني أول بطولة له مع الوكرة القطري.

حمدي فتحي

وكان حمدي فتحي أسهم في تأهل الوكرة إلى النهائي على حساب السد بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس قطر، بتسديده الركلة الرابعة.

2- محمد شريف

عاد المهاجم المصري محمد شريف للتسجيل من جديد، بعد فترة صيام طويلة عن التهديف، وذلك حينما سجل هدف فريقه “الخليج" الوحيد في مباراته ضد الوحدة في الجولة 31 من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

محمد شريف

وخسر الخليج من الوحدة بهدفين مقابل هدف، قبل أن يسجل شريف هدفًا رائعًا أمام اتحاد جدة يوم الخميس الماضي، في مواجهة جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري السعودي، إذ انتهى اللقاء بتعادل الفريقين 1-1 بهدف أحرزه نجم الأهلي السابق.

3- طارق حامد

وظهر طارق حامد في تشكيل فريق ضمك الأساسي مجددًا أمام الفيحاء في الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن)، ولعب اللقاء كاملًا عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، وأبعدته عن 4 مباريات متتالية لفريقه.

طارق حامد

وعاد طارق حامد للمشاركة في المباراة رقم 20 هذا الموسم مع ضمك في الدوري السعودي، في لقاء انتهى بالتعادل 1-1.

4- عمر مرموش

وقاد النجم المصري عمر مرموش فريقه آينتراخت فرانكفورت، للتعادل مع لايبزيج بهدفين لمثلهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من عمر بطولة الدوري الألماني في موسم 2023-2024.

وأنهى مرموش موسمه مع آينتراخت فرانكفورت، بتحقيق ريمونتادا على لايبزيج، وكذا بالتأهل رسميًا إلى بطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل، في ليلة شهدت مشاركة مهاجم الفراعنة أساسيًا وتسجيله هدف التعادل لفريقه.

عمر مرموش

ووصل عمر مرموش بهذا الهدف إلى 12 زيارة لشباك المنافسين مع آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني، ليصبح هداف فريقه في البوندسليجا.

5- أحمد حسن كوكا

وواصل مهاجم منتخب مصر أحمد حسن كوكا حجز مكانه الأساسي في تشكيل فريق ألانيا سبور، وذلك أمام سامسون سبور، في مباراة جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري التركي، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وسجل كوكا 6 أهداف مع ألانيا سبور وصنع 2 آخرين في بطولة الدوري التركي هذا الموسم، خلال 16 مباراة شارك بها، بعد انضمامه إلى الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة، قادمًا من بنديك سبور التركي.