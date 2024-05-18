قرارات عاجلة لـ "تعليم البحيرة" بشأن الغش الإلكتروني

قرر يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إحالة طالب في الشهادة الإعدادية بإدارة وادي النطرون للتحقيق، واستبعاد رئيس اللجنة والمراقب الأول واثنين من الملاحظين، بسبب حالة غش إلكتروني تم اكتشافها.

ورصدت غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم في المحافظة، حالة الغش الإلكتروني في مادة الهندسة خلال الفترة الأولى من امتحانات الشهادة الإعدادية في إحدى لجان وادي النطرون، بواسطة غرفة العمليات الرئيسية في مديرية التربية والتعليم بالبحيرة.

واتخذ يوسف الديب، وكيل الوزارة، كافة الإجراءات القانونية المناسبة، حيث تم إحالة الطالب للتحقيق، واستبعاد رئيس اللجنة والمراقب الأول واثنين من الملاحظين التابعين لنفس اللجنة، حتى انتهاء التحقيقات معهم.

وأكد يوسف الديب، في بيان له اليوم السبت، أنه لن يتم التهاون أو التساهل في تطبيق الإجراءات واللوائح الخاصة بسير الامتحانات، ومن بين تلك الإجراءات، منع دخول أي أجهزة محمولة أو أجهزة إلكترونية سواء للطلاب أو الملاحظين وستتخذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفين أو مقصرين بصورة صارمة.

وشدد على أن التزام النزاهة والشفافية في الامتحانات أمر حاسم، وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سيرها بشكل سليم ومنصف لجميع الطلاب.