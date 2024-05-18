بايرن ميونخ يكشف حقيقة تولي «دي زيربي» تدريب الفريق

أكد ماكس إيبرل، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم السبت، أن البافاري لن يتعاقد مع المدرب الإيطالي روبيرتو دي زيربي لتدريب الفريق خلفًا لتوماس توخيل.

وكان توماس توخيل، أعلن أنه لن يستمر في منصبه بتدريب فريق بايرن ميونخ، بعد تعثرالمفاوضات معه من أجل الاستمرار.

كما أعلن نادي برايتون الإنجليزي، مساء اليوم السبت، رحيل مدربه الإيطالي روبيرتو دي زيربي بنهاية الموسم الحالي، بعد موسمين ونصف قاد فيهما الفريق لتحقيق نتائج مميزة.

جاء نفي إيبرل صريحًا وواضحًا، حيث قال في تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو: «لا، لن يكون المدير الفني القادم إيطاليًا».

حقيقة التعاقد مع دي زيربي

وعززت شبكة «سكاي سبورتس» هذا التأكيد، مشيرة إلى أن رغبة بعض اللاعبين الذين قاربت عقودهم على الانتهاء في معرفة هوية المدرب الجديد للفريق، دفعتهم إلى الاستفسار عن صحة تلك التقارير التي ربطت دي زيربي بالمنصب.

ويأتي هذا النفي في ظل موسم مخيب للآمال عاشه بايرن ميونخ، حيث فشل في تحقيق أي لقب هذا الموسم، وخسر لقب الدوري الألماني الذي سيطر عليه في المواسم الماضية، كما ودع بطولة دوري أبطال أوروبا، بجانب توديعه مبكرًا لبطولة كأس ألمانيا بالخسارة من فريق يلعب في دوري الدرجة الثالثة.

وقدم روبرتو دي زيربي نتائج مميزة مع برايتون، وقاد الفريق للتأهل إلى الدوري الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه في الموسم الماضي.