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السبت 18 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

مفوض الأونروا: لا مناطق آمنة بغزة و 800 ألف فلسطينى أجبروا على ترك رفح

المفوض العام للأونروا
المفوض العام للأونروا
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قال فيليب لازاريني، المفوض العام لأونروا، إنه لا توجد مناطق آمنة في غزة ولا يوجد مكان آمن ولا أحد في أمان بالقطاع.

وأكد، في بيان نقلته «القاهرة الإخبارية»: الفلسطينيون أجبروا على الفرار مرات عدة منذ بدء الحرب في غزة بحثا عن الأمان الذي لم يجدوه أبدا حتى في مدارسنا؛ مشيرًا إلى أن 800 ألف شخص أجبروا على الفرار من رفح الفلسطينية منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية بالمدينة في 6 مايو.

وتابع: «حان الوقت للاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة وأي تصعيد إضافي سيسبب المزيد من المعاناة للمدنيين، والادعاء بأن المدنيين في قطاع غزة يمكنهم الانتقال إلى مناطق آمنة هو ادعاء كاذب».

ولفت إلى أنه لم يعد لدى المنظمات الإنسانية إمدادات لتقديمها لأهالي غزة بما في ذلك الطعام والمواد الأساسية.

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