محافظ قنا يستقبل مدير عام الهيئة العامة للأبنية التعليمية بقنا الجديد بمكتبه

استقبل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم السبت، بمكتبه، المهندس أحمد النوبى مصطفى عقب توليه منصب المدير العام الجديد لفرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بقنا، الذي تولى منصبه خلفًا للمهندس عصام الدين شحات خليل المدير السابق، والذي نُقل لتولي منصب مدير فرع الهيئة بمحافظة الأقصر، حيث قدم محافظ قنا التهنئة له ، بمناسبة تقلده منصبه الجديد متمنيا له دوام التوفيق.

وأثنى محافظ قنا خلال اللقاء على الجهود المتميزة للهيئة العامة للأبنية التعليمية بقنا في تنفيذ المشروعات التعليمة والتنموية بالمحافظة، مؤكدا على كونها شريك أساسي في تنفيذ مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من نقاط اطفاء وأسواق ومواقف، هذا بالإضافة الى عملها الرئيسى في انشاء وتطوير وتجهيز المدارس والابنية التعليمية بالمحافظة وصيانة المعدات والاجهزة بالمدارس الصناعية واجهزة التطوير التكنولوجي.

ومن جانبه أكد مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بقنا، أن هناك تعاون كبير بين المحافظة وفرع الهيئة في المحافظة، لإنشاء المدارس الجديدة وتقليل الكثافة في الفصول، موكدا على انه سيتابع استكمال تنفيذ برامج خطة الأبنية للإنشاءات الجديدة للمدارس، واستكمال ما تبقى من أعمال الإحلال والتجديد والتوسعات ببعض مدارس المحافظة ، وسيعمل على تسريع وتيرة الإنجاز والارتقاء بمستوى أداء المشروعات التى تنفذها هيئة الأبنية التعليمية فى المحافظة.