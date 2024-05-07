حريق داخل مخزن مواد بلاستيكية في القنطرة غرب| صور

تواصل قوات الدفاع المدنية بالإسماعيلية جهودها للسيطرة على حريق ضخم نشب في مخزن بلاستيك بمدينة القنطرة غرب وامتد إلى طوابق العقار السكني.

وأكدت مصادر أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو إصابات بين المواطنين.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد نشوب حريق داخل مخزن مواد بلاستيكية داخل أحد العقارات السكنية في سوق القنطرة غرب.

على الفور انتقل إلى موقع الحريق سيارات الإطفاء للسيطر على الحريق قبل ان يمتد إلى العقارات المجاورة.

كما انتقل إلى مكان الحريق اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية والذى اشرف على جهود الإطفاء وإخلاء العقار والعقارات المجاورة بينما تدفق الآلاف من أبناء القنطرة غرب المساعدة فى جهود الإطفاء ومازالت الجهود مستمرة.