رئيس أذربيجان يختتم زيارته الرسمية إلى مصر

اختتم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف زيارته الرسمية إلى مصر وغادر القاهرة قبل قليل.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إلهام علييف رئيس أذربيجان بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة واجريت للضيف مراسم استقبال رسمية وعزفت الموسيقي السلامين الوطنيين لمصر وأذربيجان كما صافح الرئيسان حرس الشرف.

وعقدت قمة مصرية أذرية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلهام علييف تناولت تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بما يحقق نقلة نوعية في مستوى وعمق التعاون بين الجانبين، وتوطيد أطر التعاون الثنائي وأواصر الحوار السياسي بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين، فضلاً عن الدفع قدماً بتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات والاقتصادية والتجارية والثقافية ذات الاهتمام المشترك والبناء على ما تم تدشينه من تقارب بين البلدين خلال السنوات الماضية.

كما شهدت المباحثات التأكيد على أهمية تنشيط التبادل التجاري بين البلدين فضلا عن التطرق إلى عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك سواء في منطقة الشرق الأوسط أو جنوب القوقاز.

وشهد الرئيسان التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تعاون بين البلدين.