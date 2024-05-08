إزالة 39 حالة تعدٍ ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 22 بالإسماعيلية

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اصطفاف المعدات والآلات والتأكد من مدى جاهزيتها، ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 22 لحملة إزالة التعديات، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، بالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.



يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

إزالة 39 حالة تعدٍّ ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 22

شهد اليوم الأربعاء، إزالة 39 حالة تعدٍّ ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 22، والتي نُفذت بنطاق حي ثان، تحت إشراف اللواء ماهر كامل هاشم السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، بحضور رئيس حي ثان وقوات إنفاذ القانون.

تنفيذ 26 قرار إزالة متنوعة بالمسطحات الخضراء بحديقة الأندلس

كانت الحالات عبارة عن تنفيذ غلق وتشميع 12 محل تجاري بشارع العشريني بمنطقة حي السلام، بالإضافة إلى غلق ورشة ميكانيكا بشارع العريش بمنطقة عرايشية مصر، بالإضافة إلى تنفيذ 26 قرار إزالة متنوعة بالمسطحات الخضراء بحديقة الأندلس.

البرنامج الزمني للإزالات

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

وشدد على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

يذكر أن الموجة الــ 22 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، حيث بدأت بالمرحلة الأولى وجرى تنفيذها في الفترة من 27 يناير حتى 16 فبراير 2024، أعقبتها المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير الماضي وحتى 15 مارس الشهر الماضي، وتختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة والتي بدأت في 20 أبريل الماضي وتنتهي غداً الخميس 9 مايو الجاري.