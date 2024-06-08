أستاذ شريعة: من الإثم أن نطلب من الحجاج عدم المبيت في مِنى

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بالأزهر الشريف، إن مبيت الحجاج في مشعر منى يعد أمر إلزامي ضمن مناسك الحج، ما لم يكن هناك عذر قهري يمنع ذلك، وهذا بحسب الجمهور، ولكن في المذهب الحنفي فإن المبيت بمنى سُنة وليس فرضا واجبا.

وأضاف كريمة في تصريحات خاصة، لـ “البوابة نيوز” أن الرسول الكريم رخص لسيدنا العباس عدم المبيت في منى لانه كان يسقي الابل وقد اكد الجمهور ذلك بما يعنى ان عدم المبيت لابد أن يكون لعذر قهري جماعي او للفرد فيما يرى الحنفية ان المبيت سُنة وليس واجبا.

وأشار أستاذ جامعة الازهر إلى انه من الإثم أن تطلب من الحجاج عدم المبيت في منى إذا لم يكن هناك فتوى جماعية مؤسسية من الازهر الشريف او عذر قهري، حتى لا تفقدهم مناسك الحج الكاملة، متابعا بأن عدم المبيت في منى انما لضرورة مثل السقاية والخدمة أو لمرض، وإنما لا يمكن أن يكون حكم عام، وإلا في هذه الحالة فسوف تختفي الشعيرة كلها في غضون عامين أو ثلاثة على الأكثر.