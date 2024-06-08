شاهد فيديو جديد لصفع عمرو دياب أحد المعجبين.. ماذا فعل الشاب؟

حصلت "البوابة نيوز" على فيديو جديد بشأن واقعة صفع الفنان عمرو دياب لأحد المعجبين أثناء التقاط صور سيلفي معه خلال غناء الهضبة في حفل زفاف ابنة أحد المنتجين.

ويظهر خلال الفيديو لحظة محاولة المعجب التقرب من الهضبة ثم الإمساك بجاكيت البدلة بطريقة استفزته وجعلته يخرج عن شعوره ويصفع المعجب على وجهه، بطريقة مفاجئة للجميع.

صورة من الفيديو الجديد

وتداول مؤخرا رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو اخر للنجم عمرو دياب ، بعدما صفع أحد المعجبين أثناء محاولته التقاط صورة سيلفي معه داخل حفل زفاف، ويظهر الفيديو لحظة محاولة الشاب التقاط سيلفي مع الهضبة ولكنه فوجئ بصفعة على وجهه.

وتسبب ظهور الفيديو وانتشاره بشكل سريع في إثارة الجدل على منصات التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض ، وتباينت ردود الأفعال على الواقعة على منصات ، واعتبر البعض أن عمرو دياب أخطأ كثيرا تجاه أحد المعجبين غير مبرر، بينما رأى محبو الهضبة أن المعجب تمادى في مضايقته فجاء رد فعله تلقائيا .