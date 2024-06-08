الثانوية العامة 2024.. تعليم القاهرة تعلن استعداداتها لاستقبال 103872 طالبا

أكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، الإنتهاء من كافة الإجراءات الخاصة لانطلاق إمتحانات الثانوية العامة والمقرر انطلاقها يوم الأثنين الموافق 10 يونيو 2024.

وأوضح أن إجمالى عدد الطلاب الثانوية العامة بالقاهرة (103872) موزعة على ( 256) لجنة؛ حيث يؤدون الامتحانات ( 34496) طالبا وطالبة بشعبة علمى علوم و(23885) طالبا وطالبة بشعبة علمى رياضة، (36690) طالب وطالبة بالشعبة الأديية، (8801) طالب وطالبة بالمدارس الدولية.

وجاءت أبرز التجهيزات والتعليمات، الآتي:

_ توفير كافة التجهيزات اللازمة بمقار اللجان لاستقبال الطلاب والمراقبين وتوفير الأجواء اللازمة لأداء الامتحانات وتأمين اللجان وأماكن اقامة رؤساء اللجان والمراقبين وخطوط السير من والى اللجان وتوفير كافة احتياجاتهم وكذلك الاطمئنان من آلية توزيع أوراق الأسئلة ووصولها للجان بالتنسيق مع كل الجهات المعنية .

_ تواجد المراوح بكافة اللجان والتأكد من عملها بكفاءة والتهوية المناسبة لخلق مناخ ملائم للطلاب .

_ توافر المياه المبردة لمساعدة الطلاب على للتغلب على حرارة الجو.

_ المرور الدورى لمديرى الإدارات التعليمية على اللجان للتأكد من توفير كافة سبل الراحة بها.

_ التأكد من صيانة دورات المياه والتأكد من سلامة وسائل الإنارة وكفاءة الأثاث ومناسبته للمرحلة العمرية.

_ تجهيز وتوفير الاستراحات موزعة على الإدارات التعليمية المختلفة لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل من خارج المحافظة.

_ تأمين اللجان الإمتحانية بالمدارس ومنع تجهمر أولياء الأمور بالقرب من اللجان حرصا على مصلحة أبناءنا الطلاب وتوفير كافة سبل الراحة والهدوء أثناء فترة الامتحان .

_ توفير زائرة صحية فى كل لجنة امتحانية حرصا على صحة وسلامة الطلاب .

_ إعلان كشوف المناداة وجداول الامتحانات فى أماكن ظاهرة بالمدارس .

_ منع دخول الطلاب إلى اللجان بأى أجهزة الكترونية (موبايل ، سماعات ، ساعات سمارت ) ، وكذلك الملاحظين

والتصدى لمحاولات الغش بكل حزم .

_ الاستمرار لمراجعات الثانوية العامة كخدمة مميزة لإبنائنا الطلاب أثناء فترة الامتحانات .

_ إعداد تقارير يومية بما يحدث في اللجنة لعمل تقرير نهائى من السادة رؤساء اللجان و المراقبين الأوائل وتقييم أدائهم .

_ التشديد على مراجعة كاميرات المراقبة داخل اللجان والتأكيد على صيانتها لرصد أى أعمال غش داخل اللجان ورصد أى مخالفات وذلك من خلال غرف العمليات لضمان انضباط سير الامتحانات.

_ التنسيق والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالقاهرة و الغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وغرف العمليات الفرعية بالمراكز لتلقى أى بلاغات والتعامل معها بشكل فوري.