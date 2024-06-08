نائب محافظ البحيرة تتفقد أعمال رصف الطريق الدولي الساحلي.. صور

أجرت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، اليوم السبت، جولة تفقدية لمتابعة أعمال الرصف الجارى تنفيذها بالطريق الدولي الساحلي رافد 45 بطول 4.5 كم بتكلفة اجمالية 67 مليون جنيه والذى يربط بين محافظتي البحيرة والإسكندرية ونفذه الهيئة العامة للطرق والكبارى.

وحضر الجولة، الدكتور كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة، اللواء عبد العزيز قطاطو، رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، المهندس مجدى عامر، رئيس الهيئة العامة للطرق للمنطقة 13 ، والمهندسة كريمة عاشور، مدير مديرية الطرق، فى إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ومعدلات ونسب التنفيذ.

وأكدت نائب محافظ البحيرة، أن المحافظة تواصل جهودها فى قطاع الطرق لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين مشيرة إلى أن استهداف المحاور المرورية بالتطوير يتم وفق إيقاع سريع لما تمثله هذه المحاور من خطوة هامة لتحقيق الربط بين كافة المحافظات والمناطق بما ييسر حركة المواطنين والبضائع ويسهم في دفع عجلة الاستثمار .

وأشارت إلى أن قطاع الطرق والكباري من المشروعات التي أولاها الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما واسعاً لتوفير حياة أفضل للمواطن المصري والقضاء على زحمة الطرق وتمهيدها بشكل يليق بالجمهورية الجديدة للربط بين المحافظات وتسهيل عملية الانتقال،إلى جانب ذلك تخفيف الازدحام المرورى،واختصار الوقت والجهد، وذلك ضمن خطة الدولة لتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية والتى تمثل شرايين حياة وتنمية، وتنفيذ خطة شاملة لاستحداث شبكة متكاملة من الطرق الطولية والعرضية بالإضافة إلى المحاور والكبارى باعتبارها الشريان الرئيسي الذي تُبنى على أساسه كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

نائب محافظ البحيرة تتفقد مدارس الثانوية العامة 2024

كما أجرت الدكتورة نهال بلبع ، اليوم السبت، جولة مرورية علي عدد من المدارس بمركز ومدينة كفر الدوار، في إطار استعدادات المحافظة لإجراء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2023- 2024، والتي ستنطلق في 10/6/2024 للمواد غير المضافة للمجموع.

وتفقدت نائب محافظ البحيرة، مدرستى أحمد بهجت مناع ومحمد خميس الرسمية للغات (المتميزة) بدمنهور وذلك بحضور محمد كجك - رئيس مركز ومدينة دمنهور وحمدى سلام - مدير ادارة دمنهور التعليمية ، وذلك للتأكد من مدى جاهزية اللجان المقرر عقد امتحانات الثانوية العامة بها.

وخلال جولتها شددت بلبع، على الإنتهاء من كافة التجهيزات والاستعدادات اللازمة لتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب لأداء امتحانات الثانوية العامة، مع الالتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، وتقليل الكثافات داخل اللجان لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر وتذليل ما يعترضها من معوقات.

كما شددت نائب محافظ البحيرة، على الإنتهاء من تجهيز الإستراحات التى خصصتها المديرية لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والمعاونين المنتدبين للعمل.

ووجهت نائب محافظ البحيرة، مشرفي الإستراحات بتذليل كافة العقبات أمام المراقبين والعمل على توفير الإقامة المريحة اللائقة بمكانة المعلم وضيوف المحافظة، مشيرة إلى أهمية التنسيق مع كافة الجهات المعنية والوحدات المحلية لتأمين اللجان وتكثيف أعمال النظافة وإزالة الإشغالات والباعة الجائلين من محيط المدارس وتوفير وسائل التهوية اللازمة والإضاءة الجيدة.

كما وجهت بتفعيل غرف العمليات المركزية بالوحـدات المحلية والمـديريات والشركات والجهات المعنية لمتابعة سير الإمتحانات، والتأكد من جاهزية كافة مقار لجان الإمتحانات بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.

امتحانات الثانوية العامة في البحيرة

الجدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بالشعبة العامة 37236 طالب وطالبة بواقع (28152 علمي علوم -2311 علمي رياضة - 6773 طالب أدبي) سيقومون بأداء الامتحان أمام 107 لجنة بعدد 17 ادارة تعليمية.