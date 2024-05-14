وزير التجارة: مصر تمتلك الإمكانات والمقومات الاستثمارية لإقامة وتوطين صناعة سيارات حقيقية

عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة لقاءً موسعًا مع ممثلي شركة جنرال موتورز إيجيبت لصناعة السيارات، حيث تناول اللقاء مشروعات الشركة الحالية بالسوق المصرية وعدد من المشروعات المستقبلية التي تدرس الشركة إنشائها فى مصر خلال المرحلة المقبلة.

وقال سمير، إن اللقاء استعرض التوجهات الحالية للدولة المصرية لتنمية وتطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية لها وبما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية لا سيما أسواق دول الجوار ودول القارة الأفريقية.

وأكد سمير حرص الوزارة على توفير كل أوجه الدعم لشركات السيارات العالمية، للإنتاج والتوسع في السوق المصرية، بما يسهم في ضخ استثمارات حقيقية، وتوطين الصناعة، وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب، مشيرا إلى أن شركة جنرال موتورز تمثل إحدى الشركات العالمية الرائدة فى مجال صناعة السيارات وتعد محط اهتمام للحكومة المصرية لتوطين صناعة السيارات فى السوق المصرية.

وأوضح سمير، أن السوق المصرية تمتلك كل الإمكانات والمقومات الاستثمارية التى تؤهله لقيام صناعة سيارات حقيقية تتضمن السوق الاستهلاكية الكبيرة وتوافر الأيدي العاملة المؤهلة، وكذلك وجود عدد كبير من الصناعات المغذية بالإضافة إلى شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية والتى تمكن المنتجات المصرية من النفاذ لعدد كبير من الأسواق الخارجية دون رسوم جمركية.

وحث الوزير ممثلي شركة جنرال موتورز إيجيبت على دراسة إنشاء مشروع لصناعة السيارات الكهربائية فى مصر، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيحظى بقبول ورواج كبيرين فى مصر لا سيما وأن السيارات الكهربائية تعد موفرة للطاقة وتحافظ على البيئة.

ومن جانبهم أعرب مسؤولو شركة جنرال موتورز إيجيبت عن حرص الشركة على تعزيز تواجدها بالسوق المصرية باعتبارها أحد أهم الأسواق الرئيسية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، مشيرين إلى أن الشركة تدرس حاليا عدد من المشروعات الصناعية الجديدة فى مصر وذلك للوفاء باحتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية.