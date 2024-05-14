ملامح بطل البريميرليج تظهر الليلة في مواجهة توتنهام ومانشستر سيتي

لا صوت يعلو الليل فوق صوت المواجهة المرتقبة بين فريق توتنهام هوتسبير، الذى يستضيف نظيره مانشستر سيتى، فى تمام العاشرة من مساء اليوم على ملعب "توتنهام هوتسبير"، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ34 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

ويدخل كل فريق تلك المباراة ويعلم أنها هى الأهم فى هذا الموسم، والتى على إثر نتيجتها سيتحدد إلى حد كبير من هو بطل البريميرليج فى موسمه 203 /2024، بعد بقاء جولة وحيدة فقط من بعد تلك المباراة.

هدف مانشستر سيتى

ويبحث فريق مانشستر سيتى عن الفوز والظفر بالثلاث نقاط، من أجل استعادة قمة ترتيب جدول المسابقة من أرسنال، الذى يعتليها بفارق نقطة وحيدة فقط، إلا أن الفريق السماوى له مواجهة مؤجلة يخوضوها اليوم على ملعب منافس يعلم كيف يراوض الكبار.

حيث يحتل فريق مانشستر سيتى وصافة ترتيب جدول البريميرليج برصيد 85 نقطة، حصدها من 36 جولة، حقق الفوز خلالها فى 26 مباراة، وتعادل فى 7 وهزم فى 3 مباريات، أحرز 91 هدفا، كأقوى خط هجوم فى المسابقة، واهتزت شباكه بـ 33 هدفا.

ويبقى دائمًا مانشستر سيتي، هو المرشح الأقوى بالظفر باللقب، في ظل هيمنته على البطولة خلال آخر 6 مواسم، بعدما تُوج به 5 مرات.

وأحدث العبقري الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى، طفره فى صفوف الفريق، بعد أن صنع بين يديه أوراقًا رابحة، قادها لأن تكون هي الأفضل في القارة العجوز.

توتنهام يبحث عن أهدافه

وعلى الجانب الآخر، يسعى فريق توتنهام هوتسبير للظفر بالثلاث نقاط، من أجل أمرين، الأول هو تعديل موقعه فى ترتيب جدول المسابقة، والمنافسة على الدخول فى مربع الكبار، والمشاركة فى بطولة دورى أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج"، البطولة الأقوى والأعرق فى القارة العجوز.

والأمر الثانى، هو إضاعة الدورى على ضيفه مانشستر سيتى، لصالح منافسه أرسنال، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد الننى لاعب المنتخب الوطنى، وهذا الأمر هو السائد داخل المسابقة الأكثر شراسة فى القارة العجوز، والتي لا يأمن بطلها لدغتها إلا بعد انتهائها.

ويحتل فريق توتنهام المركز الخامس برصيد 63 نقطة، بأقل 5 نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع، إلا أن صاحب الأرض حصدهم من 36 جولة، حقق الفوز فى 19 منها، وتعادل فى 6 وهزم فى 11 مباراة، وهز توتنهام شباك خصومه بـ 71 هدفا، واهتزت شباكه بـ 59 هدفا.