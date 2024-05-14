تأسيس الجيش المغربي والصين تفجر قنبتلها الذرية الثانية.. أبرز أحداث 14 مايو

تمتلئ صفحات التاريخ منذ قرون وحتى العصر الحديث، بالأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، الرابع عشر من مايو، والذي صادف العديد من المناسبات الاجتماعية والسياسية المهمة.

ونستعرض في السطور التالية، مجموعة من الأحداث المهمة والمميزة التي شهدتها العديد من دول العالم في مثل هذا اليوم، ومن أبرزها:

1590 - الانتهاء من بناء قبة كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان بارتفاع 133.5 مترًا وذلك خلال حبرية البابا غريغوريوس الثالث عشر ورئاسة المهندس دومنيكو فونتانا.

1929 - اكتشاف أول ألواح طينية في موقع أوغاريت قرب اللاذقية من قبل بعثة آثار فرنسية برئاسة كلود شايفر. تم الكشف عن لوح يعود إلى حوالي 1500 قبل الميلاد يحمل الأبجدية الأوغاريتية المكوّنة من 30 حرفًا.

1948 - قوة من المقاتلين العرب تتمكن من الاستيلاء على مستوطنة عطروت شمال القدس في بداية حرب فلسطين بين العرب والصهاينة وذلك قبل يوم واحد من الإعلان عن قيام دولة إسرائيل.

1956 - تأسيس الجيش المغربي.

1963 - الكويت تنضم للأمم المتحدة لتصبح العضو رقم 111 في المنظمة الدولية.

1964 - الاحتفال بتحويل مجرى نهر النيل عند السد العالي وذلك بحضور الرئيس المصري جمال عبد الناصر ورئيس الاتحاد السوفيتي نيكيتا خروتشوف، وكانت قناة التحويل مسقطًا مائيًا يسمح بتشغيل أكبر محطة كهربائية في الشرق الأوسط.

1965 - الصين تفجر قنبلتها الذرية الثانية.

2004 - القوات الأمريكية تطلق سراح 250 من المعتقلين العراقيين من سجن أبو غريب بعد فضيحة إساءة معاملة السجناء.

2018 - مقتل 61 وإصابة أكثر من 2700 مواطنًا فلسطينيًا أثناء الاحتجاجات المنددة بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

2022 - المجلس الأعلى للاتحاد ينتخب حاكم أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسًا لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفًا للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي توفي عن عمر ناهز 73 عامًا.