استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة عنبتا شرق طولكرم

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، باستشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام الاحتلال بلدة عنبتا شرق طولكرم.

استشهد اليوم، 5 مواطنين فلسطينيين وأصيب 14 آخرون، معظمهم من الأطفال والنساء جراء قصف إسرائيلي على منزل بحي الشيخ رضوان في مدينة غزة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الشيوخ شمال الخليل، وتمركزت قوات الاحتلال في منطقة "القحوانة".

كما اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدتي سيلة الظهر وفقوعة في محافظة جنين، بعدة آليات عسكرية، وداهم جنود الاحتلال أحد المنازل، واقتحمت الاحتلال بلدة فقوعة، وسيرت عدة آليات في شوارع وأحياء البلدة.

قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة، أن جيش الاحتلال قتل 14 طفلًا في مجزرة النصيرات بينهم 2 تحولا إلى أشلاء ولم يتم التعرف عليهما.

كما أدان الإعلام الحكومي في غزة، زعم الاحتلال أنه لم يقتل أطفالًا في مجزرة النصيرات على عكس الحقيقة، وصرح أن رواية الاحتلال كاذبة والعديد من الأطفال استشهدوا في مجزرة النصيرات.