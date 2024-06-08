الدبلومات الفنية 2024| اليوم.. بدء الامتحانات المعملية

يبدأ، اليوم السبت، طلاب الدبلومات الفنية 2024، على مستوى الجمهورية الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي، وتنتهي الخميس 27 يونيو الحالي.

وبحسب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام (815 ألف) طالب وطالبة بكافة النوعيات بالإضافة إلى عدد (3100) طالب وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وعدد مواد الامتحانات العملية والمعملية (376) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (1220) مادة.

كما يصل عدد مواد الامتحانات العملية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية (42) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (55) مادة.

وأوضحت الوزارة أنه يشارك عدد (2030) مقيم ممثل لسوق عمل في أعمال التقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية والتي يبلغ عددها (70) برنامجا مطورا، وعدد لجان سير الامتحان بكافة النوعيات (2562) لجنة.

وتم تكليف بأعمال الامتحانات عدد (181490) عضوا، داخل كافة لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية (مراقبين – ممتحنين – ملاحظين – إداريين).

ويصل عدد المرشحين لأعمال تقدير الدرجات بجميع النوعيات (43030) عضوا، وعدد لجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات (28) لجنة، كما جاء عدد لجان الإدارة بجميع القطاعات (24) لجنة.

وتتوقف أعمال الامتحانات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.