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السبت 08 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي،اليوم السبت، غارة جوية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

استشهد اليوم، 5 مواطنين فلسطينيين وأصيب 14 آخرون، معظمهم من الأطفال والنساء جراء قصف إسرائيلي على منزل بحي الشيخ رضوان في مدينة غزة. 

ومنذ قليل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الشيوخ شمال الخليل، وتمركزت قوات الاحتلال في منطقة "القحوانة".

كما اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدتي سيلة الظهر وفقوعة في محافظة جنين، بعدة آليات عسكرية، وداهم جنود الاحتلال أحد المنازل، واقتحمت الاحتلال بلدة فقوعة، وسيرت عدة آليات في شوارع وأحياء البلدة.

الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية مخيم النصيرات قطاع غزة