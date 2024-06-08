حسام حسن يدرس استبعاد إمام عاشور من مواجهة غينيا بيساو

يخضع، اليوم السبت، إمام عاشور لاعب وسط منتخب مصر إلى اختبار طبي أخير قبل سفر بعثة الفراعنة لمواجهة غينيا بيساو بعد غدٍ الإثنين، في الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

ويدرس حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني استبعاد اللاعب فى حالة عدم تماثله للشفاء من الإجهاد في العضلة الخلفية الذي تعرض له خلال لقاء بوركينا فاسو.

وكان منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن خاض مران في الرابعة عصر أمس؛ استعدادًا لمواجهة غينيا بيساو يوم الإثنين المقبل في الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

كان منتخب مصر، خاض مباراة أمس الأول الخميس إمام منتخب بوركينا فاسو انتهت بفوز الفراعنة ٢ - ١، ليتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد ٩ نقاط بينما احتل منتخب غينيا بيساو المركز الثاني برصيد ٥ نقاط ثم بوركينا فاسو ثالثا برصيد ٤ نقاط ثم سيراليون برصيد ٤ نقاط وإثيوبيا خامسا برصيد نقطتين وجيبوتي في المركز السادس والأخير بدون نقاط.

خاض اللاعبون الذين شاركوا في المباراة تدريبات جرى حول الملعب لمدة ١٠ دقائق ثم جلسات استشفاء، بينما أدى باقي اللاعبين تدريباتهم والتي شهدت جمل فنية ثم تقسيمة.