الغرفة التجارية: توافر السكر بكميات كبيرة في الأسواق

أكد أحمد جابر، عضو مجلس إدارة الغرف التجارية، أن وزارة التموين بدأت في ضخ كميات كبيرة من السكر في الأسواق، حيث تم استيراد السكر بكمية ضخمة تزامنا مع استقرار سعر الدولار.

وأضاف عضو مجلس إدارة الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية dmc، اليوم الثلاثاء، أن هناك حالة من الاستقرار بالنسبة للأسعار، وكافة السلع الغذائية متوفرة، موضحا أن الغرفة التجارية في تواصل مستمر مع التجار والمواطنين من خلال تلقى شكاوى المواطنين، نتيجة عدم توافر السلع أو رفع الأسعار.

ولفت إلى أن أسعار السلع ستنخفض خلال الفترة المقبلة، مع انخفاض سعر الدولار.