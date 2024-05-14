ضبط شخص لنصبه على المواطنين في مبالغ مالية بالقليوبية

ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، شخصا له معلومات جنائية، لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم قدرت بنحو 50 مليون جنيه، بحجة تسفيرهم للخارج.

واصباغ تلك الأموال بالصبغة الشرعية "غسيل أموال" وذلك بشراء عقارات وتأسيس شركات ووحدات سكنية، وجرى التحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مباحث الأموال العامة تفيد قيام أحد الأشخاص بغسيل أموال قدرت بنحو 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج.

توصلت التحريات إلى أن المتهم له معلومات جنائية وأنه يقوم بغسيل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج وقيامه بإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والمحال التجارية والسيارات والدراجات النارية.

وقدرت قيمة الأموال بنحو 50 مليون جنيه تقريبًا، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.