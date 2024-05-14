بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية.. "تأثير الذكاء الاصطناعي على الفن" ندوة بالأكاديمية العربية للعلوم

نظمت كلية الفنون التصميم بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، اليوم، ندوة بعنوان "تأثير الذكاء الاصطناعي في صناعة الفن.. الفرص والتحديات"، وذلك ضمن سلسة من الندوات المشتركة بين الأكاديمية ومكتبة الإسكندرية على هامش بروتوكول التعاون المبرم بين الجانبين في نشر المعرفة والعلم جاء ذلك بحضور لفيف من أساتذة الجامعات والمتخصصين وطلاب الجامعات والمدارس.

وحاضر خلال الندوة، الدكتور أيمن ونيس عميد كلية الفنون والتصميم بالأكاديمية العربية، والدكتورة أميرة إحسان وكيل كلية الفنون والتصميم للتعليم وشئون الطلاب، والدكتورة هالة بركات رئيس الأقسام التعليمية بكلية الفنون والتصميم بالأكاديمية العربية، وسلمى عبد المحسن مساعد تدريس بكلية الفنون والتصميم، وهويدا عبد الشافي مساعد تدريس بكلية الفنون والتصميم، وياسمين جرامون مساعد تدريس بكلية الفنون والتصميم.

وأشار الدكتور أيمن ونيس إلى أن الذكاء الاصطناعي ساهم في توفير الجهد الأكبر والوقت الخاص بعمليات المونتاج وصناعة الفن مما جعله سبب في تسريع وتيرة الإنتاج الفني وفي سرعة الانتشار.

وكشف أن التقنيات الذكية الحديثة هي أداة مساعدة لتحسين الإنتاج الفني واختصار للوقت وإنها ساهمت في تطوير المجال الفني.

وأكدت الدكتورة أميرة إحسان، أن الذكاء الاصطناعي وحده لا يكفي مؤكدة التحديات الكبيرة بين دور الإنسان والذكاء الاصطناعي ضاربة مثل على دور المصمم الصناعي الذي اعتقد الكثيرون أنه سيختفي بمجرد ظهور برامج التصميم ولكن أصبح التحدي كبيرا بين الذكاء الاصطناعي ودور البشر في شتى المجالات.