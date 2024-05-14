تباين آراء طلاب ثانية ثانوي بالقاهرة حول امتحان الإنجليزي

انتهى طلاب الصف الثاني الثانوي بمحافظة القاهرة، منذ قليل، من امتحان اللغة الأجنبية الأولى، ضمن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2023.

وأدى الطلاب اليوم، امتحان اللغة الانجليزية ولمدة 3 ساعات.

وتباينت آراء الطلاب حول الامتحان، حيث أكدت مجموعة من الطلاب سهولة الأسئلة، وموافقتها لمدة الامتحان، بينما أكدت مجموعة أخرى وجود بعض “تركات” في جزئيات من الأسئلة.

واجمع الطلاب على تمكنهم من أداء الامتحان عبر التابلت، دون مشكلات.

ويصل عدد طلاب الصف الثاني الثانوي بمحافظة القاهرة 91282 طالبًا.

وكانت قد وجهت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تعليمات وإرشادات للطلاب:

الحضور إلى المدرسة قبل الوقت المحدد لبدء الامتحان بوقت كافٍ، ودخول اللجنة مع دق الجرس وعدم التأخر عن دخول اللجنة.

عدم الكتابة على الأدراج والحوائط أو استخدام أى من أدوات الغش والتحدث مع الآخرين لأن ذلك يعرض الطالب للمسائلة والحرمان من الامتحان.

الالتزام بالهدوء داخل اللجنة.

اصطحاب جميع أدوات الامتحان اللازمة.

عدم اصطحاب التليفون المحمول أو أى أجهزة أخرى تساعد على الغش حتى لا يتم تحريز الجهاز وإلغاء الامتحان.

الجلوس فى المكان المخصص لك داخل اللجنة فى جميع المواد.

كتابة كافة البيانات على كراسة الإجابة فى المكان المخصص بكل دقة وبخط واضح.

الإجابة بالقلم الجاف الأزرق فقط، والقلم الرصاص للرسومات، وعدم استخدام أدوات مزيلة أو أقلام ألوان أو أى معلومات عنك داخل كراسة الإجابة أو الاستهتار بالامتحان أو المصححين كى لا تحول الورقة إلى لجنة خاصة للتصحيح، وحرمانك من الامتحان.

أى محاولة للغش أو الشغـب أو التعدي بالقول أو الفعل على أحد من زملائك أو العاملين باللجنة ستحول الطالب للشئون القانونية فورًا، وإلغاء الامتحان والحرمان منه.

بعد انتهاء وقت الإجابة يجب تسليم ورقة الإجابة إلى الملاحظ يدًا بيد، والخروج من اللجنة بهدوء إلى فناء المدرسة، وعدم الوقوف بجوار اللجان أو في الطرقات.