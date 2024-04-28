أستاذ بجامعة باريس لـ"الضفة الأخرى": هذه هي أفضل طريقة لمنع الإرهاب في فرنسا

قال الدكتور صادق سلام، الأستاذ المحاضر بجامعة باريس، إن أفضل طريقة لمنع العمليات الإرهابية في باريس هو استمرار فرنسا في الوقوف بجانب السلام خاصة في الشرق الأوسط.

وأضاف "سلام"، خلال لقتائه ببرنامج "الضفة الأخرى"، الذي تقدمه الإعلامية داليا عبد الرحيم، على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن توعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن إرسال قوات إلى أوكرانيا من شأنه أن يؤدي إلى حالة عداء مع موسكو، ومخاطر هذا الأمر ستكون بعيدة عن الحركات الأصولية أو الإسلامية.

ولفت إلى أن استمرار التوتر والخلاف في الحرب بين روسيا وأوكرانيا قد يؤدي إلى إلحاق الأذى بفرنسا أو أوروبا من خلال القيام ببعض العمليات الإرهابية، ونشر بيانات من قبل الجماعات الإرهابية لتبني هذه العمليات.