أشرف عطية يتفقد الأعمال الجارية بمشروع محور بديل خزان أسوان الحر

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الأعمال الجارية بمشروع محور بديل خزان أسوان الحر على نهر النيل تمهيداً للافتتاح الرسمى له فى منتصف العام الحالي وذلك للوقوف ميدانياً على معدلات الإنجاز ورفع الروح المعنوية للعاملين حيث وصلت نسبة التنفيذ به إلى 97.2 % ، وبتكلفة 1.9 مليار جنيه .

جاء ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإسراع بمعدلات العمل بالمشروعات القومية والتنموية من خلال المتابعة الميدانية المستمرة .

وعقب استماعه لشرح تفصيلى من المهندس عيد كرومر رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة العامة للطرق والكبارى أكد اللواء أشرف عطية، أن ما يتم تنفيذه من أعمال بمشروع محور بديل خزان أسوان من خلال وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير يعتبر بكل المقاييس ملحمة وطنية عظيمة تضاف لسلسلة الإنجازات التي تشهدها الجمهورية الجديدة فى كافة قطاعات العمل العام، وهو الذى يتطلب منا جميعاً التلاحم والتكاتف، وبذل أقصى جهد لمواصلة تحقيق ذلك على الوجه الأكمل.

وأوضح أنه بالتنسيق مع وزارة الرى بقيادة الدكتور هانى سويلم سيتم تطوير وتجميل المنطقة المحيطة أسفل الكوبرى، وهو الذي سيتكامل مع وضع اللمسات الجمالية فى كافة مداخل ومخارج هذا المحور النموذجى، وزيادة المسطحات الخضراء ، مع تنفيذ أعمال الهوية البصرية للمحافظة والجداريات والإعلانات المضاءة بها، وكاميرات المراقبة وفقاً لرؤية وفكر راقى يساهم في تحويله إلى بانوراما حضارية ولوحة فنية تليق بعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية .

فيما أوضح المهندس عيد كرومر أن محور بديل خزان أسوان على النيل يصل طوله إلى 5.4 كم ، وبعرض 29 متر، ويضم 3 حارات مرورية لكل إتجاه، ويتكون من 2 كوبرى ونفق تشمل كوبرى النيل بطول 2076 متر ، ونفق وكوبرى أسفل الطريق الصحراوى الغربى ، وأعمال طرق بطول 3350 متر .

ولفت إلى أن المكونات الرئيسية للمشروع تشمل كوبرى أعلى نهر النيل يتكون من 14 محور، وبطول 671 متر، فضلاً عن أكبر فتحة ملاحية يتم تنفيذها لأول مرة فى مصر وتصل إلى 182 متر، وسيساهم فى الربط بين إمتداد طريق أسوان / برانيس ، والطريق الصحراوى الغربى القاهرة / أسوان ، وكذا إمتداد طريق أسوان / أبو سمبل البرى عابراً نهر النيل .

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