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الثلاثاء 14 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

رئيس جامعة طنطا: أولوية لتطوير جدارات الخريجين لتتواكب مع تكنولوجيات البرمجة والذكاء الاصطناعي

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
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أجرى الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا اليوم جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بكلية التجارة.

وكان في استقباله الدكتور ياسر الجرف عميد الكلية، والدكتور طارق رضوان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة دينا عبد الهادي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هاني محاريق القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وخلال جولته، أكد رئيس الجامعة أهمية العمل على تحديد عدد الطلاب بالكليات الإنسانية والنظرية بما يواكب احتياجات سوق العمل مشيرا إلى أن هناك أولوية  لتطوير قدرات ومواصفات وجدارات الخريجين لتتواكب مع تكنولوجيات البرمجة والذكاء الاصطناعي توافقا مع توجيهات القيادة السياسية  مؤكدا ان استراتيجية الجامعة  تستهدف خدمة أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية.

وشملت الجولة التفقدية لرئيس الجامعة مدرج 1 بالكلية، ولقاء  مع الطلاب استمع خلاله الى استفساراتهم وحثهم على   العمل والجد والاجتهاد في تحصيل العلوم، والمشاركة في الأنشطة الطلابية لدورها في صقل مهاراتهم وتنمية شخصياتهم، مؤكدا أهمية التفرد في التخصص والمهارات لتحقيق جودة الخريجين، وموجها أساتذة الكلية بتقديم كافة أشكال الدعم والتيسيرات للطلاب خلال فترة الامتحانات.

التنمية المستدامة الدراسات العليا والبحوث الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا خدمة المجتمع وتنمية البيئة