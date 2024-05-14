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الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

بعد قليل.. افتتاح مقر مجلس الدولة الجديد رسميًا بالقاهرة الجديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يفتتح المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة بعد قليل اليوم الثلاثاء، فرع مجلس الدولة الجديد، بالقاهرة الجديدة  وذلك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية وقيادات مجلس الدولة ورجال القضاء.

ويقع المبنى الجديد لمجلس الدولة بالقاهرة الجديدة في القطعة (3 / 1) بحي خدمات جنوب القرنفل بالقاهرة الجديدة، بالقرب من المقر الجديد للنائب العام، بجوار مدينة الرحاب.

وجميع دوائر القضاء الإداري للمنازعات الإدارية والضريبية ودوائر المفوضين الخاصة بها، انتقلت من مبنى مجلس الدولة في الدقي ومقر المجلس بالعباسية إلى المبنى الجديد بالقاهرة الجديدة.

ويبدأ عمل جميع هذه الدوائر في المقر الجديد لمجلس الدولة بداية من صباح يوم 1 إبريل المنصرم.

المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة فرع مجلس الدولة الجديد