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الأحد 09 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

متحدث "فتح": على الولايات المتحدة أن تجبر قوات الاحتلال بوقف إجراءاتها العدوانية بحق شعبنا

المتحدث باسم حركة
المتحدث باسم حركة فتح عبدالفتاح
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قال المتحدث باسم حركة فتح عبدالفتاح دولة، إنه على الولايات المتحدة أن تجبر قوات الاحتلال بوقف إجراءاتها العدوانية بحق الشعب الفلسطيني وعدم القيام بأي فعل من شأنه إسقاط السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأشار دولة، خلال تصريح لقناة القاهرة الإخبارية، اليوم السبت، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي اعتبر الإفراج عن 4 أسرى إسرائيليين إنجازا كبيرا وسيتغنى به لأيام حتى يغطي استمرار عملياته العسكرية الإجرامية والمذابح المتواصلة في قطاع غزة.

ولفت إلى أن نتنياهو يريد أن يبقى حوله كل الخيارات التي تضمن وجوده في الحكم.

المتحدث باسم حركة فتح عبدالفتاح دولة قوات الاحتلال الشعب الفلسطيني