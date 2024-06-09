الولايات المتحدة وفرنسا تقدمان خارطة طريق لرؤيتهما حول القضايا الملحة في العالم

أعلنت الولايات المتحدة وفرنسا مواصلة جهودهما المشتركة لخفض التصعيد وتجنب الصراع الإقليمي في الشرق الأوسط.

ودعت فرنسا والولايات المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وكررا التأكيد على ضرورة إطلاق سراح جميع المحتجزين فورًا ودون شروط مسبقة.

جاء ذلك في خارطة طريق أمريكية-فرنسية أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون- وفق بيان على موقع البيت الأبيض الإلكتروني اليوم السبت.

وأعرب الرئيسان عن قلقهما البالغ إزاء الأزمة الإنسانية الأليمة في غزة، ودعيا إلى إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية على نطاق واسع إلى السكان المدنيين، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام دون عوائق عبر جميع الطرق المؤدية إلى غزة وداخلها.

كما أكدا مجددا على ضرورة قيام إسرائيل ببذل المزيد من الجهد لتوفير الحماية الفعالة للمدنيين الفلسطينيين والعاملين في المجال الإنساني.

وشددا على التزامهما بحل الدولتين، وهو السبيل الوحيد لضمان السلام الدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين.. وأكدا بشكل خاص على الأهمية القصوى للحفاظ على استقرار لبنان ووقف التصعيد على الخط الأزرق، وسيعملان معًا لتحقيق هذا الهدف.

ودعت الدولتان بلدان جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى قدر من ضبط النفس والمسؤولية بما يتفق مع قرار مجلس الأمن رقم 1701. وفي هذا السياق، أكدت فرنسا والولايات المتحدة على الحاجة الملحة إلى وضع حد للفراغ الرئاسي الذي دام 18 شهرًا في لبنان والمضي قدمًا دون مزيد من التأخير في انتخاب رئيس وتشكيل حكومة وتنفيذ الإصلاحات الضرورية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد اللبناني وإرساء أسس التعافي والنمو الشامل المستدام.

وأكدا من جديد تصميمهم على زيادة الضغط على إيران للحد من أنشطتها الإقليمية المزعزعة للاستقرار، والتصعيد النووي وانتشار الصواريخ، ووقف دعمها للحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا، وتأمين تعاونها الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لحل تفاوضي مستقبلي يضمن أن يكون برنامجها النووي سلميًا حصريًا.

وأعربا عن استعدادهما لفرض المزيد من العقوبات واتخاذ تدابير أخرى لمواجهة الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار ومنع نقل الصواريخ الإيرانية إلى روسيا.

وحول حلف شمال الأطلنطي "الناتو"، أكدت فرنسا والولايات المتحدة عزمهما الدفاع المشترك عن بعضهما البعض "وعن كل شبر من أراضي الحلفاء في جميع الأوقات وحماية مواطنيهما والحرية والديمقراطية وفقا لالتزاماتهما كحلفاء في الناتو".

وأضاف البيان الذي نشره موقع البيت الأبيض، بالتزامن مع انعقاد مراسم الذكرى الـ 80 لإنزال النورماندي واستضافة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الأمريكي جو بايدن، أن باريس وواشنطن "تعملان على تعزيز دفاعهما الجماعي على أساس نهج شامل ضد كافة التهديدات ومن الاتجاهات كافة".

وأوضح البيت الأبيض أن الزعيمين أكدا من جديد على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين "الناتو" والاتحاد الأوروبي وتعزيز دفاع أوروبي أقوى وأكثر قدرة يدعم الركيزة الأوروبية للأمن عبر الأطلسي ويسهم بشكل إيجابي في الأمن الجماعي.

وشدد البيت الأبيض على أن واشنطن "تدعم الاستثمارات المتزايدة للحلفاء والشركاء الأوروبيين في القدرات العسكرية التي تمكننا من الدفاع المشترك، بالتكامل مع الناتو".

وفيما يتعلق بقارة إفريقيا.. أكدت فرنسا والولايات المتحدة التزامهما بالشراكة مع دول القارة فيما يتعلق بالأولويات العالمية المشتركة، بما في ذلك النمو الاقتصادي العالمي الشامل، ومكافحة أزمة المناخ، والتحول الرقمي، والحكم الرشيد والأمن، والأمن الغذائي، والصحة العالمية.

ورحب الزعيمان بالاتحاد الإفريقي كعضو دائم في مجموعة العشرين وسيعملون مع الدول الإفريقية لضمان تمثيلها الكامل في المؤسسات الدولية.. وأعربا عن دعمهما للشركاء الأفارقة والمنظمات الإقليمية في جهودهم لتحقيق السلام والاستقرار والحكم الرشيد في المنطقة، مع الاستثمار في التنمية الشاملة والمستدامة ورأس المال البشري والبنية التحتية كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.

كما أعربت فرنسا والولايات المتحدة عن قلقهما العميق إزاء تدهور الوضع الإنساني في السودان ومنطقة الساحل والبحيرات الكبرى وغيرها من الأزمات.

ودعت فرنسا والولايات المتحدة جميع الأطراف المتحاربة في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، كما دعتا رواندا إلى الانسحاب والتوقف عن دعم حركة 23 مارس، كما دعتا جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى وقف أي تعاون مع القوات الديمقراطية لتحرير رواندا وغيرها من الجماعات المسلحة، كما تدعو جميع الأطراف الفاعلة إلى التحرك لاحترام القانون الإنساني الدولي.

واعرب الرئيسان عن استمرارهما في دعم الجهود الدبلوماسية الإقليمية وأشادا بشكل خاص بالوساطة التي يقودها رئيس أنجولا، ودعيا جميع الأطراف إلى وقف التصعيد وحماية السكان المدنيين والمشاركة بشكل بناء في الحوار لتهيئة الظروف لحل تفاوضي يؤدي إلى سلام دائم.

واكد الرئيسان على التزامهما بالتشاور بشأن النهج الذي يتبعونه في غرب إفريقيا، بما في ذلك في منطقة الساحل. كما أعربت الولايات المتحدة وفرنسا عن ألتزامهما بتعزيز جهود الوساطة لإيجاد حل سياسي لأزمة السودان وكذلك دعم المساعدات الإنسانية المتزايدة والمستدامة والحيوية للشعب السوداني.

وأكد بيان البيت الأبيض على "التزام فرنسا والولايات المتحدة بتوسيع عدد مقاعد مجلس الأمن الدولي لضمان حضور أكبر للمناطق الممثلة تمثيلا ناقصا، بما في ذلك الدول الإفريقية"، مضيفا أن "فرنسا والولايات المتحدة مقتنعتان بأن توسيع مجلس الأمن بفئتيه الدائمة وغير الدائمة أمر ممكن".

وفيما يخص التدخلات الأجنبية والتلاعب بالمعلومات، أكدت الدولتان تعهدهما بـ "تعزيز الحق في حرية الرأي والتعبير، سواء خارج الإنترنت أو عبر الإنترنت، بما في ذلك حرية البحث عن المعلومات والأفكار بجميع أنواعها وتلقيها ونقلها، مع نشر المعلومات بطريقة تتفق مع القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، كما تشترك فرنسا والولايات المتحدة معا في رئاسة مركز سلامة المعلومات التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة حول الأساليب العملية لتعزيز سلامة المعلومات".

ورحبت الدولتان بـ "نشر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتقرير (حقائق وليس أخبار مزيفة) في مارس 2024 ومساهمته في معيار السياسات العامة المتعلقة بسلامة المعلومات وتحسين الشفافية والمسؤولية لمنصات الإنترنت الكبيرة للغاية"، كما شدد الزعيمان الفرنسي والأمريكي على التزامهما بـ "تكثيف التبادلات العالمية، بما في ذلك من خلال الشراكة من أجل المعلومات والديمقراطية، وتعزيز بناء القدرات، وتبادل المعلومات المتصلة بالتضليل، خاصة أثناء الأزمات، وبتعاون مثمر في الأمم المتحدة ومن خلال الشراكة من أجل وسائل الإعلام ذات المصلحة العامة، باعتبارها أداة جديدة فعالة لتعزيز المعلومات الجيدة والجديرة بالثقة والموثوقة في جميع أنحاء العالم".

وتعتزم الولايات المتحدة وفرنسا، حسب البيان الأمريكي، التعاون في بناء قدرة البلدان الشريكة على الصمود أمام التلاعب بالمعلومات الأجنبية في الأبعاد الرئيسية، الممثلة في الاستراتيجيات والسياسات الوطنية، وهياكل ومؤسسات الحوكمة، والقدرات البشرية والتقنية، والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة والأوساط الأكاديمية، والمشاركة المتعددة الأطراف.

الولايات المتحدة وفرنسا تقدمان خارطة طريق لرؤيتهما حول القضايا الملحة في العالم.. إضافة رابعة

2024-06-08 19:49:44 GMT

فرنسا/سياسة/سياسة أكبر أصغر إعادة الضبط

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وأشاد الرئيس الفرنسي ونظيره الأمريكي بكثافة واتساع العلاقات الدفاعية بين الولايات المتحدة وفرنسا على المستويين السياسي والعملياتي، حسب بيان البيت الأبيض الذي قال إنه استنادا إلى بيان النوايا المشترك الذي وقعه وزير الدفاع الأمريكي ووزير القوات المسلحة الفرنسي في 30 نوفمبر 2022، فقد تم تعميق هذا التعاون وتوسيع نطاقه في مجالات حيوية مثل الفضاء والفضاء الإلكتروني والاستخبارات وحرب المعلومات.

وعبر الرئيسان عن تطلعهما لمواصلة الحوار بشأن الحفاظ على قابلية التشغيل البيني وتعزيزه بين القوات الأمريكية والفرنسية واعتزامهما تقوية هذه الديناميكية إلى أبعد من ذلك.

وأشاد الطرفان بالتقدم الذي أحرزه الحوار الاستراتيجي للتجارة الدفاعية بين الولايات المتحدة وفرنسا بشأن كفاءة عملية ترخيص الصادرات الدفاعية الخاصة بكل منهما والمشاركة الثنائية في قضايا الوصول إلى الأسواق، وعبر عن عزمهما الحفاظ على هذا الزخم.

وأشار البيان إلى أنه "بينما يقوم الخصوم بتكثيف التهديدات الهجينة والسيبرانية وغيرها من أشكال التهديدات ضد دولنا، فإن فرنسا والولايات المتحدة ملتزمتان بالعمل معا لمواجهة هذه الإجراءات".

وجاء في البيان الصادر عن البيت الأبيض أن رئيسي فرنسا والولايات المتحدة أكدا مجددا إدانتهما القوية للحرب الروسية في أوكرانيا، ورفضهم محاولة روسيا ضم الأراضي الأوكرانية ذات السيادة.

وأكدت فرنسا والولايات المتحدة مجددا دعمهما المستمر لدفاع أوكرانيا عن سيادتها وسلامتها الإقليمية، بما في ذلك من خلال مواصلة تقديم المساعدة السياسية والأمنية والإنسانية والاقتصادية لأوكرانيا.

كما تؤكد الولايات المتحدة وفرنسا دعمهما لسلام شامل وعادل ودائم، يحترم القانون الدولي، وستواصلان العمل مع الشركاء والحلفاء لتنسيق جهود المساعدة للسماح لأوكرانيا بممارسة حقها في الدفاع عن النفس بشكل كامل، وفقا للما هو موضح في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وناقش الرئيسان الخيارات المتاحة لبذل المزيد من الجهود لدعم أوكرانيا،وأشارا إلى أن الأمن الأوروبي الأطلسي ككل أصبح على المحك في هذه الحرب. وتشترك فرنسا والولايات المتحدة في رئاسة تحالف المدفعية في مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية وتعتزمان اتخاذ خطوات جديدة لتوفير الدعم اللازم لأوكرانيا في المرحلة الحالية وعلى المدى الطويل.

وشددت فرنسا والولايات المتحدة على استمرا عزمهما على تبديد أي فكرة زائفة مفادها أن الوقت في صالح روسيا، ويلتزم الرؤساء بدعم الجهود المبذولة داخل الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع لتحقيق الأرباح غير العادية من الأصول السيادية الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا، بما يتوافق مع القانون الدولي والأنظمة القانونية وعمليات صنع القرار الخاصة بكل منا.

وتعهد الرئيسان الأمريكي والفرنسي بمواصلة تنسيق الجهود لمعالجة انتشار وإساءة استخدام قدرات الاختراق السيبراني التجاري حول العالم، بما في ذلك برامج التجسس التجارية.

وأوضح الطرفان أن ذلك يأتي لتعزيز جهود بناء القدرات السيبرانية وزيادة تعاونهما ضد الأنشطة السيبرانية الخبيثة، بما في ذلك الأنشطة التي ترعاها دول.

كما أكدا مجددًا دعمهم للبيان المشترك بشأن الجهود الرامية إلى مكافحة انتشار برامج التجسس التجارية وإساءة استخدامها، مشددان على أهمية المبادرة الدولية لمكافحة برامج الفدية. كما رحب الرئيسان بالمشاركة المتزايدة للأعضاء في هذا الصدد، معتبرين ذلك دلالة على الجهود التعاونية المستمرة لتحييد برامج الفدية على نطاق عالمي.