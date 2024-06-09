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الأحد 09 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر أوائل الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية في الوادي الجديد.. صور

أوائل الأبتدائية
أوائل الأبتدائية الأازهرية بالوادي
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أعلنت المنطقة الأزهرية بمحافظة الوادي الجديد، منذ قليل، أسماء أوائل الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية، عن العام الدراسي 2023- 2024م، وذلك عقب اعتمادها من وكيل الأزهر الشريف.

وهنأ الشيخ سعد عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، الطلاب الأوائل الناجحين بنتيجة نهاية العام في الشهادة الابتدائية والإعدادية عن العام الدراسي الحالي وذلك بعد تسلمه نتيجة الشهادتين ظهر  السبت، عقب اعتمادها من وكيل الأزهر الشريف، وإعلانها عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية.

ومن جانبه تَقدّم عبد الله سعيد المدير الثقافي لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، بالشكر للمشاركين في إنجاز هذا العمل جميعًا، بدايةً من العمال والإداريين والمُصححين، وجميع من ساهم في إخراجه بنجاح، وأسدوا إليهم منهم كل تقدير واحترام.

أوائل الا‘عدادية الازهرية بالوادي الجديد
أوائل الا‘عدادية الازهرية بالوادي الجديد
أوائل الإبتدائية الازهرية بالوادي الجديد
أوائل الإبتدائية الازهرية بالوادي الجديد
أول المحافظة بالأزهرية كفيف
أول المحافظة بالأزهرية كفيف
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