منظمة التحرير الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية لا ترغب في إيقاف الحرب على قطاع غزة

قال عضو منظمة التحرير الفلسطينية عمر حلمي الغول، إن الحكومة الإسرائيلية الحالية لا ترغب في إيقاف الحرب على قطاع غزة؛ على خلفية المجزرة التي ارتكبتها فى مخيم النصيرات ونجم عنها استشهاد وإصابة أكثر من 600 فلسطيني.

وأضاف، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة "الأولى"، مساء اليوم، أن ما فعله جيش الاحتلال عار عليهم وعلى كل من يدافع عن حكومة جيش الاحتلال، واصفا في الوقت نفسه حكومة نتنياهو بأنها "فاشية ولدت من رحم الإرهاب" وترفض إقامة الدولة الفلسطينية وتواصل حرب الإبادة في حق الشعب الفلسطيني.

ودعا دول العالم إلى وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وبشكل دائم وإدخال المساعدات الإنسانية وتأمين حماية الشعب ورفض خيار التهجير القسري والعمل على إعادة الإعمار فورا بدون قيد أو شرط.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أدانت في وقت سابق اليوم بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد نحو 210 من المدنيين الفلسطينيين، وإصابة نحو 400 آخرين في أسوأ مجزرة وجريمة إبادة وانتهاك سافر لكافة أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجميع قيم الإنسانية وحقوق الإنسان.