وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد انتظام سير العمل بعيادة الجلدية ووحدة طوسون الصحية

أشادت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، بانتظام سير العمل وارتفاع معدل التردد على عيادة الإسماعيلية التخصصية (الجلدية) والكائنه بميدان المطافى والتى تم تشغيلها تجريبيًا بعد إنتهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة واستكمال الفرش الغير طبى إستعدادًا لبدء تشغيلها رسميًا قريبًا.

جاء ذلك خلال الجولة التى أجرتها اليوم وكيل وزارة الصحة خلال تفقدها لعيادة الجلدية يرافقها دكتورة رضوى جنيد مدير إدارة الطب العلاجي حيث تفقدت غرف الكشف بالعيادة وإلتقت بالأطباء والمترددين واطمئنت على مدى رضائهم عن الخدمات الطبية المقدمة، وعلى توافر الأدوية والمستلزمات اللازمة بصيدلية العيادة.

واستكملت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية الجولة بزيارة وحدة طوسون التابعة لإدارة الإسماعيلية الصحية؛ للوقوف على سير العمل، وتواجد الفريق الطبي، جودة الخدمات المقدمة للمواطنين،والتأكد من تطبيق اللائحة 75 لسنة 2024، الخاصة بالمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارات المحلية.

حيث تفقدت إنتظام سير العمل بغرفة التطعيمات وعيادة طب الأسرة بالوحدة وتابعت انتظام صرف الوسائل عيادة تنظيم الأسرة، كما اطمأنت على جودة الخدمات بالمعمل وعيادة الأسنان وإتباع معايير الجودة ومكافحة العدوى ووجهت بصرف كراسي إنتظار جديدة للمترددين من مخازن المديرية وتكهين القديم.

وراجعت كشوف الأدوية والمستلزمات الطبية وتوافر مخزون كافي بصيدلية الوحدة،تم اطلعت على معدل تردد المواطنين وإقبالهم على الكشف بمبادرة ١٠٠ مليون صحة بالوحدة.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتكليفات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بالتأكد من جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين.

وأكدت وكيل وزارة الصحة على استمرار الرقابة والمتابعة على المستشفيات والوحدات الصحية للوقوف على مدى انضباط الأطباء وفرق التمريض ومستوى الرعاية الصحية المقدمة.