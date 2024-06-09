روسيا: تدمير 15 طائرة مسيرة أوكرانية في منطقة كورسك الحدودية

قال القائم بأعمال حاكم مدينة كورسك الروسية، أليكسي سميرنوف، إن الدفاعات الجوية الروسية دمرت 15 طائرة مسيرة أوكرانية في المنطقة الحدودية، أمس السبت.

وأوضح سميرونوف، في تصريحات له أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم، أنه "تم تدمير إجمالي 15 طائرة بدون طيار أوكرانية".

وأوضحت الوكالة الروسية أن الجيش الأوكراني فتح النار على معبر تيتكينو الحدودي و9 مستوطنات حدودية أخرى، ولكن لم تقع إصابات بشرية. وأشارت الوكالة الروسية إلى أنه تم تسجيل هجمات بالطائرات والذخائر في 7 قرى ومستوطنات صغيرة، وتم الإبلاغ عن أضرار طفيفة، بما في ذلك سقوط خطوط كهرباء وأضرار في مركبات.