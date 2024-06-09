ads
الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البيت الأبيض: ندعم كل الجهود الرامية لتأمين الإفراج عن المحتجزين بغزة

البيت الأبيض
البيت الأبيض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد البيت الأبيض، أمس السبت، دعم واشنطن لكل الجهود الرامية إلى عملية تأمين الإفراج عن المحتجزين بقطاع غزة بمن فيهم الأمريكيين عبر المفاوضات أو غيرها من الوسائل.

وذكر مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جاك سوليفان -وفقًا لقناة "الحرة" الأمريكية- أن الصفقة المطروحة على طاولة المفاوضات تضمن إطلاق سراح جميع الرهائن إلى جانب ضمانات أمنية لإسرائيل وإغاثة المدنيين الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة.

ونوه مستشار البيت الأبيض إلى أن مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة يحظى بدعم كامل من واشنطن ومجموعة السبع الصناعية الكبرى ودول عربية و16 دولة أخرى، مشيرا إلى عملية تحرير أربعة إسرائيليين اليوم كانوا محتجزين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

البيت الأبيض الجهود الرامية تأمين الإفراج المحتجزين غزة