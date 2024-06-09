البيت الأبيض: ندعم كل الجهود الرامية لتأمين الإفراج عن المحتجزين بغزة

أكد البيت الأبيض، أمس السبت، دعم واشنطن لكل الجهود الرامية إلى عملية تأمين الإفراج عن المحتجزين بقطاع غزة بمن فيهم الأمريكيين عبر المفاوضات أو غيرها من الوسائل.

وذكر مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جاك سوليفان -وفقًا لقناة "الحرة" الأمريكية- أن الصفقة المطروحة على طاولة المفاوضات تضمن إطلاق سراح جميع الرهائن إلى جانب ضمانات أمنية لإسرائيل وإغاثة المدنيين الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة.

ونوه مستشار البيت الأبيض إلى أن مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة يحظى بدعم كامل من واشنطن ومجموعة السبع الصناعية الكبرى ودول عربية و16 دولة أخرى، مشيرا إلى عملية تحرير أربعة إسرائيليين اليوم كانوا محتجزين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.