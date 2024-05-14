مسجلا 3115 جنية..أسعار الذهب في مصر تحاول التعافي بدعم صعود الأوقية العالمية

تحاول أسعار الذهب المحلي الارتفاع خلال تداولات اليوم بدعم من تعافي في سعر أونصة الذهب العالمي في ظل ترقب الأسواق لصدور بيانات التضخم الأمريكية، بينما من ناحية أخرى يستمر سعر صرف الدولار في التراجع التدريجي في البنوك الرسمية بينما يرتفع سعر دولار الصاغة التحوطي بأعلى من السعر الرسمي.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الثلاثاء عند المستوى 3110 جنيه للجرام ليتداول وقت كاتبة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3115 جنيه للجرام، يأتي هذا بعد أن انخفض سعر الذهب خلال جلسة الأمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند المستوى 3100 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3105 جنيه للجرام.

تعافي سعر الذهب المحلي اليوم يأتي بدعم من السعر العالمي الذي يحاول العودة للارتفاع بعد تراجعه يوم أمس بينما تترقب الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية، وفي ظل الارتباط بين سعر الذهب المحلي والعالمي خلال الفترة الحالية، عاد السعر المحلي من جديد إلى محاولة الابتعاد عن المستوى3100 جنيه للجرام.

سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية مستمر في التراجع التدريجي وسجل اليوم متوسط سعر 47.12 جنيه لكل دولار وهو الأمر الذي من شأنه أن يحد من مكاسب الذهب بشكل عام، ولكن الملاحظ أن سعر الدولار التحوطي المستخدم في تسعير الذهب قد بدأ في الارتفاع بأعلى من السعر الرسمي وذلك بعد أن استمر فترة من الوقت أقل من السعر الرسمي.

تغير سعر الدولار التحوطي لتسعير الذهب قد يكون ناتج عن تراجع عمليات التصدير للذهب من قبل التجار أو تحوط من قبل التجار بعد عدم تجديد مبادرة زيرو الجمارك المسئولة عن دخول الذهب بصحبة العائدين من الخارج بدون رسوم جمركية.

بالرغم من التغيرات التي قد تحدث في سوق الذهب إلا أن الاستقرار هو المسيطر حالياً بشكل عام وذلك بسبب توافر الدولار في البنوك في ظل استمرار التدفقات الدولارية على مصر، مما أدى إلى استقرار سعر الصرف ودفع بعض البنوك إلى رفع الحدود الائتمانية مما يعكس عودة الثقة بشكل تدريجي.

الترقب يستمر في سوق الذهب المحلي بعد انتهاء مبادرة زيرو جمارك ومدى تأثير هذا على ميزان العرض والطلب بالنسبة للذهب في ظل استمرار قرار وقف استيراد الذهب الخام، ولكن التأثير حالياً محدود بسبب ضعف الطلب المحلي، ومع عودة الطلب إلى الارتفاع قد نشهد تغيرات كبيرة في الأسعار.



توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

شهد سعر أونصة الذهب العالمي تعافي خلال تداولات اليوم الثلاثاء بعد انخفاض كبير خلال جلسة الأمس، حيث تترقب الأسواق اليوم صدور أولى بيانات التضخم عن الولايات المتحدة الأمريكية والتي سيكون لها تأثير كبير على أداء الذهب.

يحاول سعر الذهب المحلي الارتفاع مع بداية تداولات اليوم وذلك بدعم من ارتفاع في سعر أونصة الذهب العالمي إلى جانب تعافي تدريجي في سعر الدولار التحوطي الذي يسعر به الذهب وذلك على الرغم من استمرار التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية.

تراجع سعر أونصة الذهب العالمي لتتداول فوق منطقة المستوى 2330 دولار للأونصة لتبدأ في التذبذب وتجميع مستويات الزخم اللازمة للعودة إلى الارتفاع من جديد إذا جاءت بيانات التضخم في صالح الذهب.

اختراق السعر للمستوى 2370 دولار يدفعه إلى 2395 – 2400 دولار للأونصة ثم اختبار القمة السعرية عند 2431 دولار، بينما يفشل هذا التصور في حال كسر السعر منطقة 2330 – 2325 دولار للأونصة.

أما عن السعر المحلي:

يشهد سعر الذهب المحلي عيار 21 تذبذب فوق المستوى 3100 جنيه للجرام، واليوم يحاول السعر الارتفاع والابتعاد عن هذا المستوى ولكنه يظل في حاجة إلى زخم إيجابي للوصول إلى مستوى المقاومة 3150 جنيه للجرام وقد يحصل على هذا الزخم من تحركات أونصة الذهب العالمي اليوم.