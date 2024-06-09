طبيبة تكشف خطورة تسوس الأسنان على المرأة الحامل والجنين

قالت طبيبة الأسنان أناستاسيا غوليكوفا، انه على المرأة التي تخطط للحمل، عدم تأجيل علاج أسنانها لأن تسوس أسنان الأم يؤثر في صحة أسنان الطفل مستقبلا وفقا لما نشرته مجلة JAMA Network Open الطبية .

وتقول: إن انتقال مسببات أمراض اللثة عبر الحبل السري إلى الجنين في الرحم، أي أن الطفل، وهو لا يزال في بطن أمه، يكون مصابا بالفعل بأمراض الأسنان.

وتحدث العدوى داخل الرحم طوال فترة الحمل. وعلى هذه الخلفية، قد تظهر أسنان الطفل وهي مسوسة.

وتؤكد أن على النساء فحص الأسنان سنويا وعلاجها كما يجب عدم إهمال المشكلات الصحية الأخرى قبل الحمل وخلال فترة الحمل.